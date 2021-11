LIVE Perugia-Milano, Superlega volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Milano, match valido per la la sesta giornata della Superlega di volley maschile 2021-2022. Le emozioni del campionato più bello del mondo continuano con un grande big match, al PalaBarton si preannuncia una sfida equilibrata e ricca di pathos.

Perugia, dopo la deludente eliminazione nella semifinale di Supercoppa di qualche settimana fa, ha completamente cambiato volto e fino a questo momento ha vinto tutte e quattro le partite disputate e, con 12 punti, è quarta in classifica, ma con due match in meno giocati. Dal canto suo Milano, che ormai da qualche anno si è presa un posto tra le big del nostro campionato, ha avuto un avvio di stagione complicato, nel quale ha di fatto sfidato solo corazzate, Matteo Piano e compagni sono ottavi con sei punti e due vittorie su quattro sfide. Perugia è la favorita sia per un roster che può vantare nomi come quelli di Leon, Giannelli e Anderson, ma anche perché i precedenti parlano chiaro: in ventuno scontri ufficiali Perugia ha avuto la meglio 16 volte, contro i soli 5 sigilli di Milano.

il match prenderà il via alle ore 20:30!

