LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket in DIRETTA: scontro diretto da brividi per la vetta!

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavo turno di Eurolega 2021-2022 tra Olimpia Milano e Barcellona, in scena al Mediolanum Forum di Assago.

Record in regular season: 6-1. Differenza canestri delle due squadre: +51. Basta questo a definire una simmetria pressoché totale tra le due squadre che attualmente guidano la classifica di questa nuova stagione continentale. Quelle che scendono in campo, però, sono anche le emanazioni di due società divise dal recente disaccordo circa la sorte di Jordi Bertomeu, “demansionato” alla fine dell’annata in corso.

Non c’è più posto al Forum: tutto esaurito, nei limiti delle norme (7500 posti disponibili). Assenze: da un lato Malcolm Delaney per infortunio e Riccardo Moraschini per attesa di sentenza antidoping, dall’altro Alex Abrines, che non si vede da inizio stagione. Kaleb Tarczewski entra nella partita da nuovo primatista per canestri da due realizzati con la maglia dell’Olimpia in Eurolega: 283 (il precedente record ce l’aveva Micov a quota 281).

Ettore Messina ha le idee ben chiare: “Il Barcellona è una squadra lunga, aggressiva che ha grande pazienza nell’attaccare incessantemente con il pick and roll di Calathes ed Higgins oppure con il gioco in post basso soprattutto di Mirotic e Davies“. Proprio Calathes è primo per assist (5.43 a gara), Higgins viaggia quasi con l’88% in lunetta e Mirotic è secondo per valutazione complessiva in Eurolega.

A|X Armani Exchange Milano-Barcellona inizierà alle ore 20:30 e sarà visibile in tv su Sky Sport Arena (204). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

