E’ solo l’ottava giornata della prima fase di Eurolega, ma Olimpia Milano-Barcellona non può essere una sfida come le altre dopo quello che è successo lo scorso maggio. Tutta Milano non ha certamente dimenticato i secondi finali di quella semifinale delle Final Four, con il tiro di Punter sbagliato e la successiva magia di Higgins. Sull’errore dell’americano è probabilmente finita la stagione dell’Armani, che non si è più ripresa del tutto, finendo per perdere poi malamente anche la finale Scudetto con la Virtus Bologna.

Quella di domani sera è certamente un’occasione di rivincita, ma è anche la chance per l’Olimpia di portarsi in solitaria in vetta alla classifica di Eurolega e lanciare un chiarissimo segnale a tutte le altre squadre. Al Forum in questa stagione sono già caduti CSKA Mosca ed Anadolu Efes (le altre due squadre presenti alla scorsa Final Four) ed Ettore Messina sta sicuramente preparando un nuovo grande colpo, probabilmente il più prestigioso di questa prima parte dell’anno.

Una stagione molto simile quella di Milano e Barcellona, entrambe sconfitte nella finale di Supercoppa da Virtus e Real Madrid, imbattute in campionato e con un solo ko in Eurolega in trasferta sul campo di Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv. Un match, dunque, che mette di fronte il meglio che ora l’Europa del basket possa offrire, le prime due della classe, al momento due assolute candidate a tornare a giocarsi il titolo alle Final Four.

Milano non avrà ancora il grande ex Malcolm Delaney, ma ha ritrovato nelle ultime settimane Troy Daniels, chiamato ad essere protagonista domani sera, ed anche Jerian Grant ha lasciato intravedere qualche segnale di ripresa in campionato contro Sassari. Nel match dominato con la Dinamo hanno riposato Hines e Shields, che saranno ovviamente della partita contro un Barcellona che ha perso Abrines, ma che può contare su un roster stellare, con i vari Higgins, Calathes e Mirotic, quest’ultimo autore della magia all’ultimo secondo per la vittoria a Tel Aviv.

Così ha presentato la sfida Ettore Messina: “Affrontiamo una squadra molto forte e molto ben organizzata da Coach Jasikevicius. Il Barcellona è una squadra lunga, aggressiva che ha grande pazienza nell’attaccare incessantemente con il pick and roll di Calathes ed Higgins oppure con il gioco in post basso soprattutto di Mirotic e Davies. Noi dobbiamo utilizzare questa partita per capire come e dove crescere, ma anche con aggressività e al tempo stesso grande umiltà”.

Il Forum sarà tutto esaurito in un’atmosfera da brividi. Sarà solo l’ottava giornata, ma forse per entrambe le squadre è già qualcosa di più.

Credit Ciamillo