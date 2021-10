Ritorna subito alla vittoria l’Olimpia Milano. La compagine di coach Messina riscatta prontamente la sconfitta di 48 ore fa subita all’Audi Dome di Monaco di Baviera contro il Bayern, battendo la Stella Rossa di Belgrado col punteggio di 79-62 nella settima giornata di Eurolega. Meneghini che mettono subito la partita sui binari giusti grazie ad un primo quarto pressoché perfetto, insieme ad una gestione controllata fino alla sirena conclusiva. Sesta vittoria su sette giornate fin qui disputate per l’Olimpia, che ospiterà giovedì prossimo (palla a due alle 20:30) il Barcellona con cui condivide la vetta della classifica (catalani sconfitti sonoramente dal Maccabi Tel Aviv per 85-68 questa sera).

Miglior marcatore per i padroni di casa Shavon Shields con 18 punti, mentre chiudono in doppia cifra anche Troy Daniels (12 punti) e Kaleb Tarczewski (10 punti). Da segnalare anche gli 8 assist del ‘Chacho’ Rodriguez. Ai serbi non bastano i 17 punti di Luka Mitrovic (7/9 da due) e i 13 di Ognjen Dobric.

Dopo un inizio di partita in cui nessuna delle due squadre riesce a mandare il pallone in fondo alla retina, ci pensa Datome a smuovere il punteggio dopo quasi due minuti di gioco (2-0, -8’14”). A quel punto, in campo sembra esserci solo una squadra, ed è l’Olimpia Milano! I padroni di casa, infatti, piazzano un break pazzesco di 13-0 che lascia gli avversari serbi al palo. Solo un canestro di Mitrovic a 3’53” dalla prima sirena consente alla Stella Rossa di togliere lo 0 dal punteggio sul tabellone (13-2). I meneghini non alzano però il piede dall’acceleratore e continuano a spingere, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 24-6 (con 6 punti a testa per Shields e Daniels, frutto di un 2/2 dall’arco).

Nel secondo quarto la Stella Rossa sembra avere una reazione d’orgoglio, provando a ridurre il gap con un’Olimpia che continua ad essere lanciata sui binari giusti. Dobric mette a segno 7 punti consecutivi con cui gli ospiti si riportano a -13 (28-15, -7’27”), ma Milano reagisce e mantiene un ampio margine di sicurezza sugli avversari. Messina deve chiamare un time-out per scuotere i suoi dopo due canestri consecutivi concessi ai biancorossi di Belgrado (35-23, -3’16”). Mitoglou appoggia un tap-in (38-25), mentre poco dopo Rodriguez pesca Hines per la penetrazione del centro americano (40-25). Shields manda poi a bersaglio la tripla del definitivo 43-27 con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la Stella Rossa segna i primi quattro punti della ripresa (43-31). Ma è ancora l’Olimpia a mantenere il controllo del match. Daniels manda a bersaglio la tripla del +17 (50-33, -6’10”), salvo poi commettere un fallo giudicato come antisportivo da parte della terna arbitrale. Hollins fa 3/3 dalla lunetta (50-36), mentre poco dopo Mitrovic segna con fallo senza però riuscire a chiudere il gioco da tre punti (50-38, -5’10”). La guardia americana della Stella Rossa trova poi la tripla che vale lo svantaggio sotto la doppia cifra (50-41, -3’57”). Tarczewski piazza una stoppata pazzesca su Kuzmic, consentendo all’Olimpia di rimanere 11 lunghezze di vantaggio (55-44, -2’12”), mentre poco dopo Ettore Messina si becca un fallo tecnico per proteste eccessive. Si registra a referto anche ‘Pippo’ Ricci con la bomba del +13 (60-47, -58″). La tripla di Lazarevic a fil di sirena chiude il terzo quarto, con la squadra di Ettore Messina in vantaggio di 12 lunghezze (62-50).

Ultimo quarto che si apre con un break di 4-0 in favore dell’Olimpia Milano, grazie al duo Tarczewski-Shields (66-50): Radonjic ferma immediatamente tutto e chiama time-out. Rodriguez arma il braccio e spara la bomba che vale il +19 Olimpia (72-53, -7’19”). Padroni di casa che possono gestire l’ampio vantaggio, senza però ‘rilassarsi’ troppo: Messina vuole parlare con i suoi dopo un break di 4-0 della Stella Rossa (72-57, -5’41”). Hall manda a bersaglio la tripla del +17 (77-60, -2’58”), mentre Melli poco dopo sbaglia il primo tap-in ma non il secondo (79-62). Sono questi gli ultimi canestri del match: il Forum può esultare e festeggiare alla sirena conclusiva, col l’Olimpia che prevale sulla Stella Rossa col punteggio finale di 79-62!

IL TABELLINO DEL MATCH

OLIMPIA MILANO – STELLA ROSSA BELGRADO 79-62 (24-6, 19-21, 19-23, 17-12)

Olimpia Milano: Melli 5, Grant, Rodriguez 5, Tarczewski 10, Ricci 3, Biligha, Hall 8, Mitoglou 9, Daniels 12, Hines 4, Datome 5.

Stella Rossa Belgrado: Lazarevic 5, Wolters 2, Uskokovic 6, Davidovac, Mitrovic 17, Lazic, Kalinic 8, Dorbic 13, Hollins 6, Simonovic, Kuzmic 3, Zirbes.

Credit: Ciamillo