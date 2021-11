Nuoto, Europei vasca corta: Alessandro Miressi da record italiano nei 100 sl e in Finale. Bene Zazzeri

Signore e signori, che Italia contro Russia sia! Lo si era già compreso in sede di staffetta in questi Europei 2021 di nuoto in vasca corta che i 100 stile libero maschili avrebbero potuto essere terreno di caccia per gli atleti delle due selezioni.

Le aspettative non sono state deluse dal momento che nelle semifinali dell’Aquatic Palace di Kazan (Russia) i tempi sono stati notevoli. Il padrone di casa Kliment Kolesnikov ha battuto un colpo, nuotando il crono di 45″85, ma Alessandro Miressi è lì.

L’azzurro, vincendo la prima heat del pomeriggio, ha dato una grande impressione in termini di potenza: passaggio in 21″95 ai 50 metri e ritorno da 23″92, per un totale di 45″87. Probabilmente andrà migliorato qualcosa nell’ultimo 25 metri per mettere ancora più pressione a Kolesnikov, che però non potrà commettere alcuna sbavatura, considerando che il connazionale Vladislav Grinev (45″95) è insidioso. Resta il fatto che Miressi con il riscontro odierno ha migliorato il record italiano che già gli apparteneva di tre centesimi (45″90) e ciò può dare fiducia in vista della Finale di domani.

Atto conclusivo nel quale ci sarà un grande Lorenzo Zazzeri. L’argento dei 50 stile libero a Kazan ha dato prova di aver compiuto progressi anche nella doppia distanza, come il 46″37 del penultimo atto certifica (primato precedente di 46″67 in batteria). Il toscano difficilmente potrà lottare per una medaglia ma, non avendo nulla da perdere, nuoterà al meglio per cogliere qualunque occasione.

