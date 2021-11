CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

L’australiano chiude con 38 vincenti contro i 28 dell’azzurro, che ha commesso anche più errori non forzati rispetto all’avversario (27 contro 17).

Qualche rimpianto per l’azzurro, che ha perso il servizio in apertura di primo e terzo set, ma l’australiano ha comunque meritato e si è confermato superiore all’azzurro su questa superficie.

James Duckworth si qualifica per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti in tre set per 6-3 3-6 6-3.

3-6 DUCKWORTH CONQUISTA IL TERZO SET!

40-0 Ci sono tre set point per l’australiano.

30-0 In rete il passante di Musetti.

15-0 Scambio lungo e purtroppo Musetti sbaglia di dritto.

3-5 Musetti tiene il servizio e resta in scia dell’australiano.

A-40 Ace di Musetti.

40-40 Pazzesca volée di Duckworth in allungo.

A-40 Splendida palla corta di Musetti.

40-40 Brutto errore uscendo dal servizio per Musetti.

40-30 Lungo il dritto dell’australiano.

30-30 Servizio vincente di Musetti.

15-30 Scappa via il rovescio a Musetti.

15-0 Prima vincente di Musetti.

2-5 Game a zero per Duckworth ed ora Musetti serve per restare nel set.

40-0 Altra chiusura a rete di Duckworth.

30-0 Ottima volée di Duckworth.

2-4 Altro passante di Musetti!

40-30 Risposta vincente di Duckworth.

40-15 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Altra ottima prima dell’azzurro.

30-0 Prima vincente di Musetti.

1-4 Ace centrale di Duckworth che si salva

A-40 Prima vincente di Duckworth.

40-40 Nooooooo! Esce di un nulla il pallonetto di Musetti.

30-40 Palla corta vincente di Musetti e palla break.

30-30 In corridoio il dritto del toscano.

15-30 ALTRO CAPOLAVORO DI MUSETTI! Rovescio strettissimo incrociato a passare Duckworth. Colpo di rara bellezza.

15-15 Risposta vincente di Musetti.

1-3 Musetti resta attaccato a questo terzo set.

A-40 Ottima chiusura a rete di Musetti.

40-40 Contropiede di dritto dell’australiano.

40-30 Prima vincente per Musetti.

30-30 Non riesce il recupero a Duckworth dopo la smorzata di Musetti.

15-30 Ottima prima dell’azzurro.

0-30 Musetti stecca con il dritto. Momento complicato.

0-3 Duckworth consolida il break e allunga nel terzo set

40-15 Lungo il dritto di Duckworth.

40-0 Altra prima vincente dell’australiano.

30-0 Ace di Duckworth.

15-0 Musetti non trova la risposta.

0-2 Purtroppo arriva l’errore di dritto di Musetti ed il break per l’australiano.

30-40 Musetti decide di giocare la smorzata, ma Duckworth ci arriva e chiude poi a rete. Palla break.

30-30 Smash devastante di Duckworth.

30-15 Musetti sbaglia l’accelerazione di dritto.

30-0 Ace di Musetti.

0-1 Duckworth comincia bene il terzo set.

40-15 Duckworth stecca di dritto.

40-0 Terzo ace consecutivo.

30-0 Altro ace dell’australiano.

15-0 Ace di Duckworth.

Si riparte dopo la pausa.

Dopo aver tenuto il servizio in un durissimo settimo game, Musetti riesce ad ottenere il break nel game successivo e poi conquista meritamente il secondo set.

6-3 MUSETTI VINCE IL SECONDO SET!

40-15 Bella risposta dell’australiano.

40-0 Ace centrale di Musetti e tre set point!

30-0 Duckworth sbaglia la risposta.

15-0 Sbaglia con il dritto l’australiano.

5-3 DUCKWORTH SBAGLIA! BREAK DI MUSETTI! Ora l’azzurro serve per il set.

30-40 CAPOLAVORO DI MUSETTI! Passante stretto incrociato di rovescio dell’azzurro. Prima palla break del match.

30-30 Duckworth perfetto nella chiusura al volo dopo il servizio.

15-30 Esce di un nulla il passante di Lorenzo. Che peccato!

0-30 Arriva anche il vincente di dritto dell’azzurro.

0-15 Strepitoso passante di Musetti in corsa di rovescio.

4-3 Musetti conquista un importante game!

A-40 In rete il rovescio di Duckworth.

40-40 Musetti spinge con il dritto e l’australiano sbaglia.

40-A C’è un’altra palla break per Duckworth.

40-40 NOOOO! Musetti sbaglia un comodissimo dritto a campo aperto.

A-40 Splendida seconda di Musetti che porta Duckworth all’errore.

40-40 Musetti l’annulla con il servizio.

40-A Musetti sbaglia la palla corta e Duckworth lo punisce. Palla break!

40-40 Di poco lungo il pallonetto di Musetti.

40-30 Ace di Musetti.

30-30 Troppo debole la seconda di Lorenzo e Duckworth trova la risposta vincente.

30-15 Duckworth sbaglia incredibilmente lo smash.

15-15 Dritto vincente di Duckworth.

3-3 Altro game facile per Duckworth.

40-0 Altro servizio vincente dell’australiano.

30-0 Ace di Duckworth.

3-2 Musetti resta avanti nel secondo set.

40-15 In rete il rovescio di Duckworth.

30-15 Buona prima di Musetti.

15-15 Brutto errore di dritto per l’azzurro.

2-2 Scivola via rapido il game in favore dell’australiano.

40-15 Altra prima vincente di Duckworth.

30-15 L’australiano sbaglia di dritto.

30-0 Ace di Duckworth.

2-1 Bella chiusura a rete dell’azzurro.

40-30 Bellissimo rovescio all’incrocio delle righe dell’australiano.

40-15 Lunga la risposta di Duckworth.

30-15 Lungo il rovescio del toscano.

30-0 Altra ottima prima di Musetti.

15-0 Buona prima di Musetti.

1-1 Duckworth tiene il servizio.

40-15 Duckworth sbaglia la volée.

40-0 Altro ace centrale dell’australiano.

30-0 Ace centrale di Duckworth.

1-0 Musetti tiene il primo turno di battuta del set.

40-30 Prima vincente per Musetti.

30-30 L’australiano trova il passante di dritto.

30-15 Duckworth sbaglia di dritto.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 Errore di dritto di Musetti in apertura di secondo set.

Dopo quarantaquattro minuti James Duckworth conquista il primo set. Decisivo il break ottenuto all’inizio dall’australiano, che non ha mai concesso occasioni all’azzurro nei suoi turni di servizio.

3-6 PRIMO SET PER DUCKWORTH!

40-30 Scappa via il dritto a Duckworth.

40-15 Musetti trova il passante di rovescio.

40-0 Ci sono tre set point per Duckworth.

30-0 Facilissima chiusura a rete per l’australiano.

15-0 Ace dell’australiano.

3-5 Musetti si salva, ma ora Duckworth serve per il primo set.

A-40 Duckworth sbaglia la risposta.

40-40 Musetti si aggrappa ancora al servizio.

40-A C’è un secondo set point per Duckworth.

40-40 Serve&Volley per Musetti che annulla il set point.

40-A Musetti sbaglia di rovescio e c’è un set point per Duckworth.

40-40 Vincente di dritto dell’australiano.

40-30 Lunga la risposta di Duckworth.

30-30 Musetti fa la cosa giusta, ma poi sbaglia una comoda volée.

15-15 Ottima prima di Musetti.

2-5 Duckworth conquista il game ed ora Musetti serve per restare nel set

40-30 In corridoio il rovescio dell’australiano.

40-15 Altra ottima volée di Duckworth.

30-0 Lunga la risposta dell’azzurro.

15-0 Prima vincente di Duckworth.

2-4 Musetti tiene il servizio e per la prima volta non concede palle break.

40-30 Ancora uno scambio lungo e arriva l’errore di Duckworth.

30-15 Spettacolare passante di Musetti.

15-15 Lungo il rovescio dell’azzurro.

1-4 Duckworth mantiene il servizio e allunga nel primo set.

A-40 Prima vincente di Duckworth.

40-40 Scambio lungo e Duckworth sbaglia.

40-30 Ottima prima dell’australiano.

30-30 Duckworth sbaglia a rete.

30-15 Lungo il dritto di Musetti.

15-15 Brutto errore di dritto da parte di Duckworth.

1-3 Bravissimo Musetti che chiude bene con il dritto.

A-40 Terzo ace della partita per Musetti.

40-40 Bellissimo rovescio di Musetti che annulla la palla break.

40-A Palla break per l’australiano.

40-40 Risposta vincente di Duckworth.

40-30 Ancora Musetti ad ottenere punti con il servizio.

30-30 Altra ottima prima del toscano.

15-15 Ottimo servizio di Musetti.

0-3 Duckworth consolida il break di vantaggio.

A-40 Servizio vincente di Duckworth.

40-40 Duckworth sbaglia la voleé.

40-30 Duckworth sparacchia il dritto in corridoio.

40-15 Musetti stecca la risposta.

30-15 Servizio vincente dell’australiano.

15-0 Buona prima di Duckworth.

0-2 Questa volta arriva il break per Duckworth.

40-A Musetti sbaglia una comodissima volée. Ancora una palla break.

40-40 Ancora il servizio ad aiutare l’azzurro.

40-A Terza palla break per Duckworth.

40-40 Ace di Musetti!

30-40 Ottima seconda di Musetti, che porta all’errore l’australiano.

15-40 Due palle break per Duckworth.

0-30 Musetti affossa il dritto.

0-15 Altra discesa a rete di Duckworth che chiude benissimo con la volèe di rovescio.

0-1 Ottima chiusura a rete di Duckworth che vince il primo game.

40-30 Doppio fallo dell’australiano.

40-15 Servizio vincente di Duckworth.

30-15 Servizio e dritto dell’australiano.

15-15 Palla corta vincente di Duckworth.

0-15 Subito un vincente di dritto di Musetti.

INIZIA LA PARTITA! Duckworth al servizio.

11.02: Sono in campo i due giocatori. Ultime fasi di riscaldamento.

10.57: Nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche Jannik Sinner, che affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz in una sfida attesissima e fondamentale per l’altoatesino nella corsa alle Finals.

10.53: Si tratta del primo scontro in carriera tra l’italiano e l’australiano.

10.49: Sarà un finale di stagione molto intenso per Musetti. Il toscano sarà protagonista alle ATP Next Gen Finals di Milano e poi sarà uno dei componenti della squadra di Coppa Davis.

10.44: Duckworth ha, invece, battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero quattordici, al termine di una vera e propria battaglia con il punteggio di 6-4 5-7 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

10.38: Musetti ha dovuto soffrire nel primo turno, ma è stata una vittoria importante per il toscano dopo mesi complicati e con pochissime soddisfazioni. Lorenzo è entrato in tabellone da lucky loser e ha sfruttato l’occasione, superando in rimonta il serbo Laslo Djere (prima vittoria in quattro sfide) con il punteggio di 4-6 7-6 6-4.

10.35: Il toscano va a caccia di un posto negli ottavi di finale ed ha sicuramente una buona occasione per centrare questo traguardo.

10.30: Buongiorno cominciamo la diretta di Musetti-Duckworth.

La vittoria al primo turno di Lorenzo Musetti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-James Duckworth, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021. Il toscano punta a conquistare un posto negli ottavi di finale.

E’ sicuramente una buona occasione per il tennista di Carrara, ma non sarà per niente un match semplice contro il numero 55 del mondo, che ha avuto il merito di superare ieri lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero quattordici, al termine di una vera e propria battaglia con il punteggio di 6-4 5-7 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Anche Musetti ha dovuto soffrire nel primo turno, ma è stata una vittoria importante per il toscano dopo mesi complicati e con pochissime soddisfazioni. Lorenzo è entrato in tabellone da lucky loser e ha sfruttato l’occasione, superando in rimonta il serbo Laslo Djere (prima vittoria in quattro sfide) con il punteggio di 4-6 7-6 6-4.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-James Duckworth, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è in programma alle ore 11.00. Buon divertimento!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer