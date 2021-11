LIVE Musetti-Duckworth, Parigi-Bercy 2021 in DIRETTA: chance da sfruttare per gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La vittoria al primo turno di Lorenzo Musetti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-James Duckworth, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021. Il toscano punta a conquistare un posto negli ottavi di finale.

E’ sicuramente una buona occasione per il tennista di Carrara, ma non sarà per niente un match semplice contro il numero 55 del mondo, che ha avuto il merito di superare ieri lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero quattordici, al termine di una vera e propria battaglia con il punteggio di 6-4 5-7 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Anche Musetti ha dovuto soffrire nel primo turno, ma è stata una vittoria importante per il toscano dopo mesi complicati e con pochissime soddisfazioni. Lorenzo è entrato in tabellone da lucky loser e ha sfruttato l’occasione, superando in rimonta il serbo Laslo Djere (prima vittoria in quattro sfide) con il punteggio di 4-6 7-6 6-4.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-James Duckworth, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è in programma alle ore 11.00. Buon divertimento!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer