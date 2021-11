CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Mondiale Moto2 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Portimao, tracciato per la seconda volta in questa stagione accoglie i protagonisti del Motomondiale.

La competizione odierna, prevista in via eccezionale dopo la gara della MotoGP in seguito al fuso orario, potrebbe chiudere matematicamente i giochi per il titolo piloti. Raul Fernandez cerca di tenere aperta la battaglia, una missione non impossibile per l’esordiente di casa KTM Ajo.

L’iberico ha al momento 18 punti sull’australiano Remy Gardner, pilota che due settimane fa ha rischiato di perdere il primato nella graduatoria generale. Occhi puntati come sempre su Marco Bezzecchi (Sky) che cerca di mettere in cassaforte il terzo posto nel Mondiale piloti da un ipotetico attacco da parte dell’inglese Sam Lowes (Marc VDS).

Appuntamento alle 11.00 per il warm-up della penultima tappa della stagione, mentre la gara è prevista in via eccezionale alle 15.30. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press