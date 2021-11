Moto2, risultati FP3 GP Algarve: R. Fernandez ancora davanti a Gardner, terzo posto per Bezzecchi

Continua nella terza sessione di prove libere del GP dell’Algarve il duello per il Mondiale Moto2 tra lo spagnolo Raul Fernandez e l’australiano Remy Gardner. L’iberico ha stampato il best lap della FP3 in 1:42.462 confermando un’ottima confidenza con questo particolare impianto che questa primavera ha già accolto il Motomondiale.

Secondo posto per Gardner, attardato di soli 36 millesimi dal diretto rivale per il successo finale. Ottimo passo anche per Marco Bezzecchi (Sky), terzo alla vigilia delle qualifiche con 161 millesimi di ritardo da R. Fernandez. Il romagnolo ha completato il turno davanti all’iberico Augusto Fernandez (MarcVDS) ed al nostro Celestino Vietti (Sky), competitivo sin dalla prima FP1 di ieri.

Sesta piazza per l’inglese Sam Lowes davanti agli spagnoli Albert Arenas (Aspar), Jorge Navarro (Speed Up), Héctor Garzó (Flexbox) ed Aron Canet (Aspar). Sfuma per soli 51 millesimi la Top14 per Fabio Di Giannantonio (Gresini), costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche di questo pomeriggio.

Da segnalare l’accesso nella Top14 della combinata anche per Xavier Viergie (Sprinta), Ai Ogura (Honda Asia), Cameron Beaubier (American Racing) e Joe Roberts (Italtrans). Quest’ultimo cerca un’importante rivincita questo fine settimana in una pista che storicamente ha sempre gradito. Appuntamento a questo pomeriggio per le qualifiche che come sempre si terranno dopo la sessione della MotoGP.

RISULTATO FP3 GP ALGARVE MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 284.9 1’42.462

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 284.2 1’42.498 0.036 / 0.036

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.0 1’42.623 0.161 / 0.125

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 281.9 1’42.757 0.295 / 0.134

5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.2 1’42.850 0.388 / 0.093

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 284.2 1’42.855 0.393 / 0.005

7 75 Albert ARENAS SPA QuieroCorredor Aspar Team Boscoscuro 282.7 1’42.965 0.503 / 0.110

8 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 288.7 1’42.969 0.507 / 0.004

9 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 286.4 1’42.982 0.520 / 0.013

10 44 Aron CANET SPA QuieroCorredor Aspar Team Boscoscuro 281.9 1’43.009 0.547 / 0.027

11 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 284.2 1’43.100 0.638 / 0.091

12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.7 1’43.104 0.642 / 0.004

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 284.9 1’43.118 0.656 / 0.014

14 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 285.7 1’43.147 0.685 / 0.029

15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 284.2 1’43.186 0.724 / 0.039

16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1’43.237 0.775 / 0.051

17 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 281.2 1’43.246 0.784 / 0.009

18 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 288.0 1’43.249 0.787 / 0.003

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 286.4 1’43.326 0.864 / 0.077

20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 284.9 1’43.546 1.084 / 0.220

21 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 281.2 1’43.585 1.123 / 0.039

22 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.0 1’43.604 1.142 / 0.019

23 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 282.7 1’43.707 1.245 / 0.103

24 54 Fermín ALDEGUER SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 284.9 1’43.745 1.283 / 0.038

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 280.5 1’43.756 1.294 / 0.011

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 287.2 1’43.840 1.378 / 0.084

27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team Kalex 284.2 1’44.089 1.627 / 0.249

28 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 286.4 1’44.223 1.761 / 0.134

29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 279.0 1’44.776 2.314 / 0.553

30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 274.1 1’45.267 2.805 / 0.491

31 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic Kalex 279.0 1’46.820 4.358 / 1.553

Foto: MotoGP Press