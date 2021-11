CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA Live. Buon proseguimento di serata con OA Sport.

Parte malissimo l’Europeo 2021 dell’Italia, che cede di schianto alla Francia dei fratelli Di Benedetto nel match inaugurale della competizione. E’ strano dirlo dopo soli 50 minuti, ma ora l’obiettivo, più che cercare di insidiare Spagna e Portogallo, diventa, ragionevolmente quello di disputare la finale 3-4° posto.

FINISCE QUI: Italia-Francia 5-8.

01:51 IL COLPO DEL KO. Italia-Francia 5-8: contropiede fulminante dei transalpini che vanno a segno con Roberto Di Benedetto per il +3.

02:10 L’Italia non trova più efficacia in attacco.

04:00 Timeout Francia.

05:46 Barozzi sventa la minaccia del libero annullando il tentativo di Carlo di Benedetto.

05:47 Blu all’indirizzo di Giulio Cocco.

06:00 Francia in questo momento in 4 in pista, per il blu a Herman.

06:49 15esimo fallo di squadra della Francia. Gavioli per il tiro libero: non va. Iniziano a essere tanti i rimpianti azzurri.

07:35 Carlo di Benedetto risponde subito con un altro gol: Italia-Francia 5-7. Poker personale per lui.

07:57 GAVIOLIIIIIIIIII! Italia 5-6 Francia: grande guizzo che riapre il match e gonfia la rete transalpina. Ora l’Italia prova la rimonta. Per il giocatore del Trissino, arriva la doppietta personale.

09:00 La Francia ora sembra contenere le avanzate della squadra di Bertolucci. Gli azzurri devono rifatare e poi preparare l’assalto finale.

11:11 L’Italia ora ci prova con tutte le sue forze.

12:08 Ora è timeout Francia.

13:57 Ambrosio fallisce un tiro libero: una penalità che avrebbe potuto riaprire le cose.

14:00 Timeout Italia per provare a riordinare le idee.

16:43 Alla fine arriva il gol della Francia. Azione devastante di Carlo Di Benedetto, che salta tutti, arriva sul lato corto dell’area costringe Barozzi all’uscita e serve il più classico degli assist per Debrouver, che a porta vuota non può sbagliare. E’ 4-6.

19:27 Italia in difficoltà. Era rientrato Verona, ma è subito uscito, per un altro blu, Francesco Compagno. Tiro libero per la Francia: Barozzi, in qualche modo, sbarra la strada a Herman.

22:35 Verona si vede sventolare in faccia un cartellino blu. Italia in 4 in pista. Gli azzurri devono difendersi.

SI RIPARTE PER LA RIPRESA!

Primi venticinque minuti folli. Si va al riposo, con gli azzurri sotto di un gol. A più tardi per la cronaca della ripresa.

FINISCE IL PRIMO TEMPO: Italia-Francia 4-5.

01:00 Ultimo minuto del primo tempo.

02:14 Roberto Di Benedetto, ancora lui: doccia gelata per gli azzurri. Ora è 5-4 Francia.

04:23 Pareggio della Francia: sul ribaltamento di fronte, tiro libero per i transalpini. Barozzi para la prima conclusione di Carlo Di Benedetto, ma non può nulla sulla respinta ad opera di Roberto di Benedetto: è 4-4.

05:00 Giulio Cocco si fa ipnotizzare da Bonneau, l’estremo difensore transalpino.

05:03 Arriva il decimo fallo della Francia. Tiro libero per l’Italia.

06:00 Sei giri di lancette all’intervallo.

07:42 AMBROSIOOOOOOOOOO…ANCORA LUI! Ci mette la stecca sulla scorribanda di Giulio Cocco: Italia in vantaggio, per la prima volta nel match. Ora è 4-3.

08:00 Si riparte. Francia a 9 falli di squadra, al decimo scatta un tiro libero a favore dell’Italia.

08:48 Timeout chiamato dall’Italia.

09:21 DAVIDE GAAAAAVIOLI! Con un pezzo di bravura pazzesco, si impossessa della pallina, compie una finta, si allarga, salta il portiere e da posizione defilata fa 3-3.

10:00 Situazione falli di squadra. Italia 4-7 Francia.

11:42 Francia che torna in vantaggio 2-3: gol, su tiro libero, di Carlo Di Benedetto.

11:44 Cartellino blu per Andrea Malagoli.

12:00 L’Italia prova a portarsi nei pressi dell’area francese. Ora la squadra di Bertolucci si è decisamente sciolta.

14:00 Si riparte.

14:23 In questo momento c’è un timeout chiamato dalla Francia.

16:30 GOOOOOOOOOOOOOOL DI GIULIO COCCO! L’Italia pareggia in un amen: è 2-2.

16:57 GOOOOOOOOOOL: Italia 1-2 Francia. Ecco la zampata di Ambrosio, che riapre la contesa.

17:13 L’Italia ora prova a salire di colpi.

20:00 Raddoppia la Francia: 0-2. A punire l’Italia questa volta è Carlo Di Benedetto.

20:30 La Francia per ora anestetizza i ritmi del gioco. Azzurri, oggi in bianco, per ora molto tesi.

22:30 L’Italia prova a reagire.

23:37 Francia subito in vantaggio! Gol dello 0-1 di Roberto di Benedetto.

SI COMINCIA! E’ INIZIATA ITALIA-FRANCIA!

16:25 Solo cinque minuti al via.

16.20 C’è grande curiosità intorno alla nazionale di Alessandro Bertolucci: inutile nasconderlo. Ci si attende una vittoria.

16.15 Un quarto d’ora esatto al via. Le squadre si scaldano. A breve avremo anche i quintetti base a disposizione.

16.10 La partita inaugurale in quel di Paredes (Portogallo) vedrà gli azzurri opposti alla Francia.

16.05 Buon pomeriggio Amici! Il tempo dell’attesa è quasi completamente finito: alle 16.30 infatti, inizia l’Europeo 2021 di hockey pista dell’Italia.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata degli Europei 2021 di hockey pista.

Dunque ci siamo. Dopo raduni e amichevoli. La squadra tricolore allenata da Alessandro Bertolucci è pronta a scendere in pista a Paredes nel match inaugurale della 54esima edizione del torneo continentale.

Barozzi e soci sfidano la Francia di Carlo, Bruno e Roberto Di Benedetto, in un match che promette spettacolo e che vede gli azzurri favoriti. La missione per l’Italia è una, ma con molteplici sfaccettature: vincere e convincere per iniziare col piede giusto un percorso che deve portare, nei prossimi giorni, a insidiare Portogallo e Spagna, le due principali favorite per la finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata degli Europei 2021 di hockey pista. Pallina d’inizio prevista per le ore 16:30 in quel di Paredes (Portogallo), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16:00.

Credit: Marzia Cattini