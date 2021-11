LIVE Italia-Francia, Europei hockey pista 2021 in DIRETTA: serve subito una vittoria per credere nella finalissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata degli Europei 2021 di hockey pista.

Dunque ci siamo. Dopo raduni e amichevoli. La squadra tricolore allenata da Alessandro Bertolucci è pronta a scendere in pista a Paredes nel match inaugurale della 54esima edizione del torneo continentale.

Barozzi e soci sfidano la Francia di Carlo, Bruno e Roberto Di Benedetto, in un match che promette spettacolo e che vede gli azzurri favoriti. La missione per l’Italia è una, ma con molteplici sfaccettature: vincere e convincere per iniziare col piede giusto un percorso che deve portare, nei prossimi giorni, a insidiare Portogallo e Spagna, le due principali favorite per la finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata degli Europei 2021 di hockey pista. Pallina d’inizio prevista per le ore 16:30 in quel di Paredes (Portogallo), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16:00.

Credit: Marzia Cattini