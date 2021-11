LIVE Civitanova-Modena, Superlega volley in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per l’anticipo dell‘ottava giornata della SuperLega di volley maschile 2021-2022. Le emozioni del campionato più bello del mondo continuano con un big match, lo spettacolo all’Eurosuole Forum è assicurato.

Ci troviamo davanti a due formazioni che, sulla carta, quest’anno partivano per vincere tutto, ma le cose stanno andando al momento in maniera diversa. Civitanova, dopo la scottante sconfitta ottenuta in semifinale di Supercoppa, ha ritrovato ritmo, nonostante una serie di infortuni non indifferente, e si trova in seconda posizione in classifica con tredici punti e quattro vittorie su sei scontri. Modena, che quest’anno ha costruito una vera e propria corazzata, deve invece trovare il ritmo giusto e in Campionato ha subito due sconfitte su quattro partite giocate, i sei punti disponibili al momento valgono a Ngapeth e compagni l’ottavo posto provvisorio. Quella di stasera sarà una grande classico del nostro Campionato, ci si aspetta una partita estremamente equilibrata e ricca di pathos.

