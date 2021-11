LIVE Buducnost-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: le VNere cercano il riscatto in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE di Buducnost Podgorica-Virtus Bologna, valida per la terza giornata della fase a gironi di EuroCup!

La compagine bolognese arriva al match odierno forte dei due successi consecutivi ottenuti nelle prime giornate, rispettivamente contro i turchi del Bursaspor (101-83) e contro i tedeschi di Ulm (87-76). I bianconeri cercano quindi il tris per provare a mantenere l’imbattibilità in ambito continentale, ma al tempo stesso vogliono riscattare le due battute d’arresto subite in campionato contro Napoli e Tortona ovvero le due neo-promosse. Coach Scariolo spera di poter contare su Jakarr Sampson, protagonista insieme a Jaiteh della vittoria casalinga contro Ulm di una settimana fa al PalaDozza.

I montenegrini del Buducnost occupano la prima posizione in classifica nel girone B insieme proprio alla Virtus (e agli sloveni del Cedevita Olimpia Ljublana), con due affermazioni in altrettante uscite europee (battuti i tedeschi di Ulm e gli spagnoli del Valencia). Tra le fila dei padroni di casa milita anche Vladimir ‘Vlado’ Micov, ex stella dell’Olimpia Milano (soprannominato ‘Il Professore’).

Palla a due che verrà alzata allo Sportski centar Morača alle ore ore 19:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo