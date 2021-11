Federico Serra conclude la propria avventura ai Mondiali 2021 di boxe in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado, Serbia, ai quarti di finale. Nella categoria fino a 51 kg, l’azzurro è stato eliminato per verdetto non unanime (4-1, quattro 30-27 e un 29-28) dallo statunitense Roscoe Hill, pugile indubbiamente agile nelle movenze, al termine di un combattimento a tratti di non semplice decifrabilità.

Nel primo round i due si studiano, per buona misura, ma l’americano offre molto spesso l’impressione di attendere l’italiano prima di riuscire a far effetto con il proprio pugilato. Quattro giudici su cinque lo premiano, ma nella seconda ripresa Serra parte aggressivo e fa ottimo uso di entrambi i pugni per mettere in più di un’occasione alle corde Hill.

Quest’ultimo fa della difesa il proprio marchio di fabbrica, ma anche così e con le buone controffensive ogni tanto mostrate dall’USA il quadruplo 10-9 in favore del pugile a stelle e strisce trova discordanza sostanziale con quanto visto sul ring. Serra ci mette ancora tutto quello che ha nel terzo round, ma non riesce a creare i presupposti per un ribaltamento della situazione, tanto più che i tre rimanenti minuti sono unanimemente riconosciuti a suo sfavore.

Dopo che nel pomeriggio Salvatore Cavallaro, nei 75 kg, si è qualificato per la semifinale, sarà la volta più tardi di Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg: per lui la sfida sarà quella con l’indiano Sanjeet Sanjeet.

