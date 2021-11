Jannik Sinner potrebbe essere ripescato per disputare le ATP Finals. Il tennista italiano è infatti prima riserva al torneo di fine anno, a cui partecipano i migliori otto giocatori della stagione. L’infortunio di Matteo Berrettini, avvenuto durante le battute iniziali del secondo set contro Alexander Zverev, potrebbe essere serio e dunque il romano potrebbe essere costretto ad abbandonare la competizione a causa del suo problema agli addominali (ne sapremo di più nelle prossime ore).

In caso di forfait di Matteo Berrettini, allora Jannik Sinner entrerebbe in gioco. L’altoatesino affronterebbe il russo Daniil Medvedev e il polacco Hubert Hurkacz nel gruppo “rosso”. Il nostro portacolori partirebbe chiaramente con 0 vittorie all’attivo, mentre Medvedev e Zverev hanno già un successo in proprio favore (il russo ha battuto Hurkacz nel pomeriggio, il tedesco si è imposto come già detto su Berrettini).

Comunque vada ci sarà un italiano in corsa sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino. Qualificarsi alle semifinali non sarà semplice. Battere Medvedev, numero 2 al mondo e vincitore degli US Open (quando negò a Novak Djokovic la gioia del Grande Slam), sarebbe un’impresa enorme.

Più alla portata Hurkacz, colui che lo ha sconfitto nella Finale del Masters 1000 di Miami e con cui ha battagliato fino all’ultimo per qualificarsi alle ATP Finals. Nel caso Jannik Sinner scenderebbe in campo martedì 16 novembre e giovedì 18 novembre per i propri incontri del round robin.

