ATP Finals 2021, Matteo Berrettini si ritira tra le lacrime contro Zverev. Infortunio agli addominali

Termina con un colpo tremendo per il tennis italiano la prima giornata delle ATP Finals 2021 a Torino. Matteo Berrettini si è ritirato all’inizio del secondo set del match contro Alexander Zverev per un infortunio agli addominali. Un dispiacere enorme per il romano, che aveva giocato un primo set straordinario, vinto al tie-break per 9-7 dal tedesco, prima di farsi male all’inizio della seconda frazione.

Dopo un dritto Berrettini si è subito voltato verso il suo angolo, facendo intuire immediatamente la gravità dell’infortunio. Un problema con ogni probabilità molto simile a quello avuto agli Australian Open e che ha privato Matteo di giocarsi l’ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas. Il numero sette del mondo ha provato a tornare in campo dopo il trattamento del fisioterapista, ma dopo un dritto fuori è scoppiato in lacrime e si è dovuto ritirare. Davvero il peggior finale possibile per un 2021 che poteva ancora regalare grandissime gioie a Matteo.

Inizio complicato di match per Berrettini, che deve subito difendere due palle break. Il romano, però, trova la prima nel momento decisivo e le annulla entrambe. Zverev si procura un’altra occasione di break nel terzo gioco, ma nuovamente Berrettini si aggrappa al servizio e rimane in vantaggio. Il tedesco concede poco o nulla nei propri turni di servizio, mentre Matteo fatica molto con la seconda e arriva un’altra palla break nel settimo gioco. Il numero sette del mondo si salva ancora e arriva sul 6-5, procurandosi due set point. Zverev si salva prima con una seconda carica e poi con una prima potente (era fuori, ma non controllata da Berrettini). Si va al tie-break e l’azzurro allunga sul 4-2 (passante di dritto straordinario) e poi sul 5-3, ma Zverev rimonta e chiude 9-7 dopo una fantastica risposta ad un ottima prima dell’italiano.

Il secondo set purtroppo come detto dura solo due game e finisce nel modo veramente peggiore per Matteo, per il pubblico presente sugli spalti e per l’Italia, che perde il suo numero uno non solo alle ATP Finals, ma con ogni probabilità anche per le imminenti finali di Coppa Davis.

Adesso al posto di Matteo Berrettini dovrebbe subentrare Jannik Sinner. Certamente l’altoatesino avrebbe voluto un altro modo per fare il suo esordio alle ATP Finals. Si chiude così una serata iniziata con tante attesa, proseguita con una partita bellissima per un set, ma terminata davvero nel peggior modo possibile.

