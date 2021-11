ATP Finals 2021, Jannik Sinner verso il ripescaggio. Infortunio serio per Matteo Berrettini?

Drammatico epilogo nel secondo match del gruppo rosso alle ATP Finals 2021 di Torino. Matteo Berrettini, dopo aver perso per 6-7 un primo set durato quasi un’ora e mezza, si è ritirato sullo 0-1 del secondo parziale contro il tedesco Alexander Zverev a causa di un infortunio che è apparso sin da subito piuttosto serio. Il romano si è piegato in due a fondocampo, coprendosi il volto con le mani, quasi a voler nascondere la propria disperazione. A nulla è valso l’intervento del fisioterapista: il finalista di Wimbledon non era più nelle condizioni di poter proseguire l’incontro.

Per Berrettini si tratta di un infortunio agli addominali, la cui entità verrà verificata nelle prossime ore. Oggettivamente le speranze che possa proseguire il torneo sono ridotte al lumicino. Peraltro proprio un contrattempo fisico di natura similare aveva obbligato l’italiano ad uno stop di diverse settimane dopo gli ultimi Australian Open.

A questo punto, qualora Matteo Berrettini fosse impossibilitato a proseguire il torneo, starebbe per scoccare l’ora di Jannik Sinner. L’altoatesino si trova a Torino in veste di prima riserva, chiaramente mai avrebbe sperato di dover subentrare ad un collega, men che meno ad un connazionale. Il n.10 del mondo, che domani scivolerà di una posizione nel ranking ATP a scapito del canadese Felix Auger-Aliassime, avrà nel caso a disposizione due partire per provare a conquistare l’accesso in semifinale.

Il classe 2001 affronterebbe il russo Daniil Medvedev, n.2 del mondo, ed il polacco Hubert Hurkacz, ovvero proprio colui che lo aveva estromesso dalle Finals a seguito della semifinale raggiunta a Parigi-Bercy. L’impresa di approdare tra i magnifici quattro del torneo sarebbe oggettivamente complicatissima, tuttavia Sinner potrà scendere in campo con la spensieratezza di chi non ha realmente nulla da perdere, anche perché non sarebbe neppure dovuto esserci.

Il calendario delle prossime partire verrà reso noto nelle prossime ore. Sinner, con ogni probabilità, avrebbe bisogno di due vittorie per accedere in semifinale, ma non è escluso che possa anche bastarne una, qualora Hurkacz abbia la meglio nello scontro diretto con Zverev. Di sicuro si tratterebbe di un’esperienza cruciale al percorso di crescita del talento più puro del tennis italiano, che a questo punto si candida anche al ruolo di leader della Nazionale in vista della Coppa Davis.

