LIVE Atalanta-Manchester United 2-2, Champions League in DIRETTA: Ronaldo risponde a Ilicic e Zapata, la Dea non demerita

23.03 Le pagelle del match.

Atalanta: Musso 6; De Roon 7, Demiral 6, Palomino 6.5; Zappacosta 7, Koopmeiners 6.5, Freuler 6, Maehle 6; Ilicic 6.5 (71′ Muriel 6), Pasalic 6.5 (46′ Djimsiti 6); Zapata 7.5.

Manchester United: De Gea 6; Bailly 6.5, Varane 6 (38′ Greenwood 6), Maguire 6.5; Wan-Bissaka 6.5, McTominay 6.5 (87′ Sancho sv), Pogba 6.5 (69′ Matic), Shaw 7; Bruno Fernandes 7 (87′ van de Beek sv); Rashford 6 (69′ Cavani 6), Ronaldo 7.

22.58 A Torino, la Juventus batte lo Zenit per 4-2. Nel finale i gol di Morata e Azmoun, bianconeri agli ottavi.

22.57 Triplice fischio! Che partita tra Atalanta e Manchester United, finita 2-2. A segno Ilicic e Zapata, raggiunti entrambi da Cristiano Ronaldo.

90+4′ Musso respinge su van de Beek dopo il tiro verso il primo palo.

90+3′ Palla al piede al limite da sinistra, una serie di rimpalli permettono Greenwood di riservirlo. Il suo colpo al volo all’angolo più lontano fa 2-2.

90+2′ RONALDO, 2-2!

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ Shaw regolare su Zappacosta, dopo un contrasto che a primo impatto poteva sembrare duro. Pallone pieno.

86′ Doppio cambio Man United: fuori McTominay e Bruno Fernandes, dentro Sancho e van de Beek.

85′ ZAPATA! È stanco, fa male lo stesso. Tiro dai 30 metri, De Gea si allunga sul primo palo.

84′ McTominay e Bruno Fernandes non si intendono al limite dell’area, ne approfitta l’Atalanta. Ma c’è tanta lotta in mezzo al campo.

81′ Zapata serve Muriel in diagonale. Maguire non lo punta e calcia direttamente, debole e centrale su De Gea.

80′ ZAPATA! Traversone di Zappacosta per il colombiano: di testa colpisce dopo oltre la porta. Dea vicina al colpo del ko.

79′ Maehle cerca Zapata in mezzo, Bailly tocca in angolo.

77′ Lo United ha meno di quarto d’ora per rimontare o quanto meno pareggiare.

75′ Wan-Bissaka calcia da fuori ma su Greenwood che era in traiettoria.

74′ Adesso l’Atalanta non riesce a ripartire, United in possesso.

73′ Matic rischia ad aprire il pallone sulla sinistra: nel mezzo, c’è Muriel che tocca ma non conquista.

72′ Cambio Atalanta: fuori Ilicic, dentro Muriel.

71′ Appena entrato, Matic tira dal limite: deviazione fuori.

70′ Juventus sul 3-1 con lo Zenit. gol di Chiesa su assist di Bernardeschi.

68′ Doppio cambio Man United: fuori Rashford e Pogba, dentro Cavani e Matic.

67′ Passaggi troppo forti in difesa nerazzurra costringono a una rimessa laterale con lo United in pressione.

66′ Ilicic pressa Maguire nel tentativo di ripartire in contropiede.

65′ Bailly chiude Ilicic sul fondo destra. United verso un doppio cambio.

63′ De Roon perde il parastinco e continua a giocare. L’arbitro dopo un po’ se ne accorge e invita il centrocampista a recuperarlo.

61′ Koopmeiners guadagna palla a destra, poi l’Atalanta viene fermata.

59′ Lanciato in profondità da Palomino, controlla fino all’ultimo il pallone e batte De Gea sul primo palo, quasi sbilanciato dalla pressione di Shaw!

58′ POSIZIONE REGOLARE, È 2-1 ATALANTA!

56′ Momenti di suspence al Gewiss Stadium.

55′ Zapata, gol annullato in fuorigioco ma c’è qualche dubbio…

54′ Freuler insiste su McTominay, fallo.

53′ Il rigore per la Juventus si ripete, stavolta Dybala non fallisce: 2-1 Juventus sullo Zenit!

52′ Rigore sbagliato per la Juventus: Dybala sciupa l’opportunità di riportare in vantaggio i suoi. Si resta sull’1-1 a Torino.

51′ McTominay falloso su Maehle: ammonito.

50′ Bailly protegge palla su Zapata e conserva la rimessa dal fondo per De Gea.

49′ BRUNO FERNANDES! L’Atalanta perde palla al limite dell’area: Ronaldo serve il compagno, il tiro viene respinto. Che rischio per la Dea.

48′ Zapata in fuorigioco, dopo aver impattato male sul pallone dopo un cross dalla fascia.

47′ Il Manchester United ha perso Varane nel primo tempo per un problema muscolare.

46′ Inizia il secondo tempo!

22.05 Cambio Atalanta: fuori Pasalic, dentro Djimsiti.

21.50 Finisce il primo tempo: 1-1 tra Atalanta e Manchester United. Ottima Dea, la beffa solo nel finale, ma ci sono altri 45′ da giocare. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa!

45+3′ Zappacosta fa un tunnel a Shaw, che poi commette fallo. Punizione Atalanta sulla fascia destra.

45+2′ Scambio in area di rigore con Bruno Fernandes e palla all’angolino. 1-1!

45+1′ RONALDO, PAREGGIO DELLO UNITED!

45′ Quattro minuti di recupero.

44′ De Roon non trova Zapata lungo la fascia destra. Un errore da una parte e dell’altra.

43′ De Gea sbaglia il rilancio mandando la palla fuori. United con poche idee.

41′ Numero di Zapata su Bailly, prova a scaricare a destra ma c’è l’anticipo degli avversari.

38′ Cambio Man United: fuori Varane, dentro Greenwood.

37′ Varane non ce la fa: difesa a 4 con l’ingresso di Greenwood.

35′ Varane a terra, già primi movimenti all’altezza della panchina dello United.

32′ La Dea continua a costruire gioco e spingere.

28′ È l’Atalanta a fare il gioco, Ronaldo prova a svegliare i suoi.

26′ Autogol di Bonucci: pareggio dello Zenit a Torino con la Juventus.

25′ Ilicic evita Shaw con una veronica. Lo sloveno, oggi, è in partita.

23′ Botta in testa su Zappacosta da parte di Rashford.

22′ ZAPATA! Lanciato in profondità, tiene la palla bassa ma calcia alto sopra il primo palo.

21′ Intanto, Dybala porta in vantaggio la Juventus contro lo Zenit: 1-0 allo Stadium.

20′ Pogba, in area, finta il tiro sul primo palo e crossa morbido per Ronaldo, alto di testa.

19′ Fallo in area di Ronaldo su Musso. Il portoghese voleva accogliere un traversone giunto dalla destra.

18′ Rashford subisce fallo da Ilicic. Punizione United dalla sinistra, batte Shaw.

17′ Cross dalla sinistra di Ronaldo per Shaw sul secondo palo, il terzino schiaccia troppo e il pallone va oltre la traversa.

16′ McTominay apre a sinistra per Shaw, chiuso da Zappacosta.

15′ Quello di Ilicic è il 60esimo gol con la maglia dell’Atalanta tra tutte le competizioni.

14′ La Var fa un controllo del gol: è valido!

13′ Zapata trova spazio sulla sinistra: controlla la palla in area e scarica in mezzo per Ilicic, che arriva, calcia in rete, trovando anche il tocco di De Gea. 1-0 Dea!

12′ ILICIIIIICCCCCCC!

10′ Pasalic tira dal limite, mura Varane col corpo.

9′ Shaw va duro su Ilicic nel tentativo di recuperare il pallone.

7′ Atalanta ben disposta in campo, lo United ci prova in verticale.

6′ CR7 comincia con le sue finte, al momento dell’uno contro uno con l’avversario.

5′ MCTOMINAY, CHE BRIVIDO! Prima Rashford, poi lo scozzese da fuori. Deviazione in area, Musso spiazzato: il pallone tocca delicatamente il palo alla destra del portiere.

4′ Inizia a girare palla in Manchester United, ma Zappacosta, evitando la pressione di Bruno Fernandes, ruba il possesso.

3′ Maehle è pressato sulla sinistra da Wan-Bissaka.

2′ Subito Ronaldo provoca dalla distanza Musso, palla centrale.

1′ Inizia la partita!

20.57 Atalanta e Man United vengono accolti da un entusiasmo incredibile sugli spalti.

20.55 Squadre negli spogliatoi, tra poco l’ingresso con la terna arbitrale.

20.50 Questa sera, c’è anche la Juventus che gioca: basta un punto contro lo Zenit per qualificarsi agli ottavi di finale.

20.45 Tra le partite delle ore 18.45, il Chelsea batte il Malmoe in Svezia per 1-0 senza Lukaku. Inoltre, 2-1 del Wolfsburg sul Salisburgo.

20.40 Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 Nel gruppo F, in campo anche Villarreal e Young Boys.

20.25 L‘arbitro della sfida è Vincic (Slo), assistito da Klancnic e Kovacic. Quarto uomo, Jug. Al VAR, Dankert (Ger), assistito da Dingert.

20.20 Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, con il 75% della capienza totale, come da legge, a disposizione per il pubblico.

20.15 Tra poco più di mezz’ora, il fischio d’inizio di Atalanta-Manchester United, 4° giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo F.

20.00 La formazione ufficiale del Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Rashford, Ronaldo. All. Solskjaer.

19.55 La formazione ufficiale dell’Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Atalanta-Manchester United, la 4° giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo F

Le due squadre

L’Atalanta viene da due vittorie e due pareggi in campionato, l’ultimo, spettacolare, contro la Lazio. Ma in Champions bisogna recuperare terreno, con la sconfitta di Old Trafford che ha dato comunque fiducia agli uomini di Gasperini, terzi nel girone a 4 punti assieme al Villarreal. Ancora di più se si conta il rientro in difesa di Djimsiti. Così, De Roon può tornare a giocare a centrocampo, anche se la coppia Freuler-Koopmeiners non ha demeritato nelle ultime di Serie A. Matteo Pessina, invece, non rientra tra i convocati, comunque tornato ad allenarsi col gruppo.

A Bergamo arriva un Manchester United ripreso moralmente dalla vittoria in casa del Tottenham per 3-0, dopo 5 partite senza vincere. Europa a parte, perché la truppa di Solskjaer è prima nel girone a 6 punti, con tutte le critiche tra tifosi e vecchie glorie che lo vogliono fuori. In campo, spiccherà sicuramente il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, stavolta da avversario. Per quanto riguarda i suoi compagni, Cavani è in dubbio perché col Tottenham è dovuto uscire a causa di un problema. Ancora problemi fisici per Diallo e Martial.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Manchester United, partita di calcio valida per la 4° giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo F: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse