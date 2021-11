LIVE Atalanta-Manchester United, Champions League in DIRETTA: servono punti per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Inter-Udinese, partita di calcio valida per l’11° giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre

L’Atalanta viene da due vittorie e due pareggi in campionato, l’ultimo, spettacolare, contro la Lazio. Ma in Champions bisogna recuperare terreno, con la sconfitta di Old Trafford che ha dato comunque fiducia agli uomini di Gasperini, terzi nel girone a 4 punti assieme al Villarreal. Ancora di più se si conta il rientro in difesa di Djimsiti. Così, De Roon può tornare a giocare a centrocampo, anche se la coppia Freuler-Koopmeiners non ha demeritato nelle ultime di Serie A. Matteo Pessina, invece, non rientra tra i convocati, comunque tornato ad allenarsi col gruppo.

A Bergamo arriva un Manchester United ripreso moralmente dalla vittoria in casa del Tottenham per 3-0, dopo 5 partite senza vincere. Europa a parte, perché la truppa di Solskjaer è prima nel girone a 6 punti, con tutte le critiche tra tifosi e vecchie glorie che lo vogliono fuori. In campo, spiccherà sicuramente il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, stavolta da avversario. Per quanto riguarda i suoi compagni, Cavani è in dubbio perché col Tottenham è dovuto uscire a causa di un problema. Ancora problemi fisici per Diallo e Martial.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Manchester United, partita di calcio valida per la 4° giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo F: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: LaPresse