LIVE Alcaraz-Rune, NextGen Finals in DIRETTA: sfida tra futuri fenomeni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Carlos Alcaraz e Holger Vitus Nodskov Rune, sfida valida per la prima giornata del gruppo A dell’Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021. Primo incontro di sempre tra i due giocatori, probabilmente di una lunga serie considerando il talento di entrambi: al PalaLido riprende la competizione giovanile più moderna del nobile sport dopo l’annullamento dello scorso anno. Chi sarà il successore di Jannik Sinner, vincitore della terza edizione del 2019 contro Alex de Minaur?

Carlos Alcaraz è il #1 del seeding e il grande favorito della manifestazione dopo i forfait dei primi due classificati della Race to Milan, ovvero Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo ha conquistato un posto per il torneo in seguito ai quarti di finale raggiunti a Flushing Meadows, giungendo alla fine terzo con 1454 punti. L’iberico è reduce dagli ottavi di finale all’ultimo Masters1000 di Parigi-Bercy, dov’è stato eliminato dal francese Hugo Gaston per 6-4 7-5.

Holger Vitus Nodskov Rune invece è il #7 del seeding e si è qualificato grazie ai forfait dei due giocatori citati prima e dell’americano Jenson Brooksby. Il danese infatti era giunto decimo nella corsa verso Milano con 639 punti ma alla fine è volato in Italia come secondo classe 2003 insieme allo sfidante odierno. Il #109 al mondo è reduce da 94 partite stagionali e due anni fa vinse il Red Bull Next Gen Open contro Enrico Dalla Valle nel futuristico impianto meneghino.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Vitus Nodskov Rune, match valido per la prima giornata del gruppo A dell’Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come secondo match di giornata sull’Allianz Cloud Court e sicuro non comincerà prima delle ore 15.00. Alle 14.00 scenderanno in campo Brandon Nakashima contro Juan Manuel Cerundolo. La diretta tv sarà in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in chiaro e tramite satellite su SuperTennisTV mentre in diretta streaming in abbonamento su Sky Go, Now e SuperTennix e gratuitamente su supertennis.tv. Buon divertimento a tutti.

