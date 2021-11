NextGen Finals 2021: Carlos Alcaraz il grande favorito, Musetti vuole succedere a Sinner

Carlos Alcaraz contro tutti. Si possono riassumere così le ATP NextGen Finals, che prenderanno il via quest’oggi a Milano. Lo spagnolo si presenta come il grande favorito per la manifestazione che mette di fronte otto dei migliori giovani del circuito mondiale. Non mancano qualche assenza pesante come quelle di Felix Auger-Aliassime e del campione uscente Jannik Sinner, che avrebbero reso certamente ancora più spettacolare ed incerto il torneo.

Per quello che si è visto nelle ultime settimane il 18enne spagnolo è sicuramente l’uomo da battere. Alcaraz è reduce dalle semifinali dell’ATP di Vienna e poi da una rocambolesca sconfitta nel Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il francese Hugo Gaston, anche lui presente a Milano e tra i possibili candidati per giocarsi l’ultimo atto del torneo. Alcaraz, però, al momento sembra avere una potenza e velocità di palla che gli altri sette partecipanti non hanno e sui campi milanesi tutto questo dovrebbe fare notevolmente la differenza.

Lo spagnolo è finito anche in un girone abbastanza semplice insieme all’americano Brandon Nakashima, all’argentino Juan Manuel Cerundolo e al danese Holger Rune, forse il vero antagonista di Alcaraz. Molto più equilibrato l’altro gruppo, che vede la presenza di Lorenzo Musetti, dell’americano Sebastian Korda, dell’argentino Sebastian Baez e appunto del francese Hugo Gaston.

Soffermandosi proprio su Musetti, c’è sicuramente attesa per il tennista toscano, che proverà a succedere a Sinner nell’albo d’oro. Il nativo di Carrara si è ripreso nelle ultime settimane dopo un periodo complicato e fatto di tantissime sconfitte al primo turno. Non sono propriamente i suoi campi quelli di Milano, ma certamente il calore ed il tifo del pubblico italiano possono esaltare un Musetti che vuole chiudere al meglio una prima vera stagione positiva nel circuito ATP.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer