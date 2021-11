Jannik Sinner rinuncia alle Next Gen ATP Finals 2021 di Milano. Holger Rune al suo posto

Lo scenario che in diversi prefiguravano già alla vigilia delle settimane di fuoco della stagione indoor si verifica e viene comunicato dall’ATP. Jannik Sinner non scenderà in campo alle Next Gen ATP Finals 2021, il torneo che si disputa a Milano e che è riservato alle nuove leve, in termini di età, del tennis mondiale.

L’altoatesino non ritornerà dunque all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano, dove nel 2019 vinse in uno degli ultimi eventi a disputarsi con il pieno di pubblico, dal momento che pochi mesi dopo la pandemia di Covid-19 avrebbe creato numerosissimi problemi, oltre ad annullare l’edizione 2020 del torneo.

Al posto di Sinner entra il danese Holger Rune, l’altro classe 2003 che si è in più di un’occasione fatto notare nel 2021. Per lui quest’anno due quarti di finale a livello ATP e tre titoli Challenger, oltre a un set tolto a Novak Djokovic all’esordio in quel degli US Open.

La rinuncia del numero 2 d’Italia, che lascia Lorenzo Musetti nel ruolo di solo italiano partecipante, segue quelle del canadese Felix Auger-Aliassime e dell’americano Jenson Brooksby, con quest’ultimo costretto a dare forfait per infortunio. Sinner, invece, ha la prospettiva di giocare Stoccolma, utile soprattutto nel caso in cui i risultati lo tenessero in corsa per le ATP Finals (al momento quelli che si devono verificare sono due: sconfitte del norvegese Casper Ruud stasera contro lo statunitense Marcos Giron e del polacco Hubert Hurkacz domani nei quarti con l’australiano James Duckworth).

Foto: LaPresse