LIVE Alcaraz-Rune 4-3 4-2 4-0, NextGen Finals in DIRETTA: lo spagnolo demolisce il danese ed esordisce con una vittoria a Milano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.

17.20 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 9 ace a 2 per lo spagnolo che non ha concesso doppi falli né palle break rispetto al doppio errore al servizio del danese e soprattutto delle sette chance di break concesse salvandone quattro. Percentuali altissime per l’iberico con l’88% di punti vinti con la seconda e il 53% con la seconda contro il 58% del classe 2003 e il 50% con la seconda. 61 punti vinti dal 18 enne spagnolo contro 41.

17.18 Carlos Alcaraz show a Milano! Lo spagnolo esordisce alla grande alle Next Gen ATP Finals sponsorizzate da Intesa Sanpaolo e si porta in vetta al girone A dopo la vittoria di Brandon Nakashima su Juan Manuel Cerundolo. L’iberico batte Holger Rune in 75 minuti vincendo per 4-3 4-2 4-0 al termine di una sfida equilibrata prima del black-out sul 2-2 del secondo parziale da parte del #109 al mondo. A seguire, in campo ci saranno i protagonisti del gruppo B ovvero Lorenzo Musetti contro Sebastian Baez dopo la sfida tra Sebastian Korda e Hugo Gaston.

FINE TERZO SET

4-0 GAME SET AND MATCH CARLOS ALCARAZ IN 75 MINUTI!

40-0 QUATTRO MATCH POINT ALCARAZ!

30-0 Gran servizio di Alcaraz.

15-0 Prima centrale dello spagnolo.

3-0 BREAK ALCARAZ CHE ADESSO SERVE PER IL MATCH!

15-40 TRE PALLE BREAK ALCARAZ!!!! Rovescio diagonale vincente dell’iberico.

15-30 Gran chiusura a rete del danese.

0-30 In ritardo Rune in uscita dal servizio.

0-15 Gran risposta con il diritto di Alcaraz.

2-0 Servizio a zero dello spagnolo.

40-0 Prima centrale di Alcaraz.

30-0 Servizio e diritto dell’iberico.

15-0 Ottima prima dello spagnolo.

1-0 BREAK DI ALCARAZ! Altro errore di Rune con lo smash: contributo importante del danese…

30-40 PASSANTE IN CORSA DI ROVECIO DI ALCARAZ!!! DUE PALLE BREAK PER LO SPAGNOLO

30-30 SMASH LARGO DI ALCARAZ!!!! Lo spagnolo colpisce a volo a campo aperto dopo aver dominato lo scambio: si salva Rune.

15-30 Errore in uscita dal servizio del danese.

15-15 Risposta lunga di Alcaraz.

0-15 SCAMBIO PAZZESCO A INIZIO PARZIALE!!! Due recuperi clamorosi di Alcaraz che recupera la stop-volley di Rune che tenta di scavalcarlo con il lob prima dello smash dell’iberico.

INIZIO TERZO SET

16.58 Carlos Alcaraz show a Milano! Lo spagnolo ha svoltato negli ultimi due giochi del parziale per conquistare il secondo set per 4 giochi a 2: decisivo il break al secondo tentativo nel quinto gioco. Rune ha provato a mettere in difficoltà l’iberico ma alla fine nulla ha potuto contro la sfrontatezza del classe 2003.

FINE SECONDO SET

4-2 SECONDO SET ALCARAZ! Lo spagnolo è in pieno controllo del match.

40-0 QUATTRO SET POINT ALCARAZ!

30-0 Altro ace dello spagnolo.

15-0 Ace di Alcaraz.

3-2 ARRIVA IL BREAK DI ALCARAZ!!!! ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO

30-40 Servizio e diritto di Rune.

15-40 RECUPERO SPAZIALE DI ALCARAZ E TRE PALLE BREAK! Che angolo che aveva trovato Rune…

15-30 Servizio e diritto diagonale di Rune che chiude a volo.

0-30 Sta risalendo Alcaraz in risposta: diritto diagonale dello spagnolo e recupero lungo di Rune.

0-15 SMORZATA DI DIRITTO INCANTEVOLE DI ALCARAZ! Che diritto diagonale ad aprirsi il campo.

2-2 Ace dell’iberico che pareggia i conti.

40-30 Serve&volley dell’iberico ma volée di rovescio larga.

40-15 Risposta lunga di Rune.

30-15 DIRITTO A VOLO CLAMOROSO DI ALCARAZ DA FONDOCAMPO!!!!!! Lo spagnolo colpisce un gran diritto diagonale e poi chiude in maniera clamorosa.

15-15 Gran rovescio in risposta di Rune che si fa sorprendere dal diritto di Alcaraz.

0-15 Meglio Rune in questo secondo parziale: gran risposta di diritto.

1-2 Rune domina lo scambio con il diritto e conduce il secondo set.

40-30 Rovescio lungolinea scarico di Alcaraz in risposta.

30-30 Risposta profonda di Alcaraz: in ritardo Rune.

30-15 Alcaraz spinge con il rovescio ma termina lungo.

15-15 Gran diritto diagonale di Alcaraz in recupero.

15-0 Prima esterna di Rune.

1-1 Alcaraz rischia ma alla fine resiste al servizio.

40-30 Rune attacca con il rovescio lungolinea e al secondo smash chiude il punto nonostante la difesa dello spagnolo.

40-15 Risposta lunga del danese.

30-15 Servizio e diritto di Alcaraz in uscita dal servizio.

15-15 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DI RUNE! Il danese continua a spingere in risposta.

15-0 Ace esterna di Alcaraz.

0-1 PUNTO PAZZESCO GIOCATO DA RUNE!!!!! Il danese domina lo scambio, Alcaraz trova un diritto in corsa clamoroso ma alla fine Rune se la cava sottorete con la volée di rovescio.

40-0 Gran prima del danese.

30-0 Risposta lunga dello spagnolo.

15-0 Gran punto vinto dal danese con il diritto diagonale.

INIZIO SECONDO SET

16.34 Carlos Alcaraz vince il primo set al tie-break per 8 punti a 6! Un parziale molto equilibrato dove Holger Rune ha annullato ben 5 set point di cui tre nel sesto gioco ma alla fine lo spagnolo l’ha spuntata con coraggio e una violenza nei colpi impressionante.

FINE PRIMO SET

8-6 PRIMO SET CARLOS ALCARAZ! Errore di Rune in uscita dal servizio.

7-6 ALTRO DIRITTO INCREDIBILE DI ALCARAZ! Troppo leggero Rune in risposta.

6-6 RUNE ANNULLA UN’ALTRA CHANCE!!! Errore di rovescio di Alcaraz dopo il diritto del danese.

6-5 Risposta lunga di Alcaraz con il diritto.

6-4 SET POINT ALCARAZ!!! DIAGONALE DI ROVESCIO PAZZESCA GIOCATA DALLO SPAGNOLO

5-4 RUNE RECUPERA IL MINI-BREAK! Rovescio diagonale in rete di Alcaraz.

5-3 Errore in risposta del classe 2003.

4-3 Servizio e diritto diagonale di Rune.

4-2 MINI-BREAK ALCARAZ! Sul nastro il recupero di Rune.

3-2 Gran prima esterna di Alcaraz.

2-2 Servizio e smash dell’iberico.

1-2 Rune comincia alla grande il tie-break al servizio.

1-1 Ottima prima del danese.

1-0 Bravissimo Alcaraz con il diritto in uscita dal servizio.

3-3 SI VOLA AL TIE BREAK MA COSA STAVA PRENDENDO ALCARAZ!!! Smash di Rune dopo il diritto diagonale e lo spagnolo per poco non trova un il punto dell’anno.

40-40 Gran prima di Rune.

30-40 ROVESCIO VINCENTE DI RUNE CON IL PASSANTE IN USCITA DAL SERVIZIO!

15-40 TRE SET POINT ALCARAZ! Gran diritto in contropiede dello spagnolo.

15-30 CHE RISPOSTA DI DIRITTO LUNGOLINEA DI ALCARAZ!!!! CHE VIOLENZA DELLO SPAGNOLO

15-15 Buona prima di Rune.

0-15 Diritto pazzesco di Alcaraz in risposta che chiude a rete.

3-2 Diritto pazzesco di Alcaraz ma ora Rune deve allungare il set.

40-30 Risposta profonda di Rune con il diritto diagonale.

40-15 Serve&volley vincente di Alcaraz dopo non aver chiuso lo smash.

30-15 Altro ace a 217 km/h.

15-15 DIRITTO LUNGOLINEA IN CORSA DI RUNE E PUBBLICO IN VISIBILIO!

15-0 Ace di Alcaraz.

2-2 Sul nastro la palla corta di Rune che resta attaccato al set.

40-30 Rune non riesce a difendersi sul diritto profondo di Alcaraz.

40-15 Riposta con diritto lungo di Alcaraz

30-15 CHE POTENZA DI ALCARAZ! Lo spagnolo domina il punto trovando angoli assurdi e chiude con il diritto lungolinea.

30-0 Altro diritto lungolinea vincente del danese.

15-0 Servizio e diritto di Rune.

2-1 Nessun problema al servizio di Alcaraz che sembra in controllo.

40-30 Serve&volley di Alcaraz e volée di rovescio largo.

40-15 Prima al corpo di Alcaraz.

30-15 DIRITTO DIAGONALE IMPRENDIBILE DI ALCARAZ!

15-15 Diritto sul nastro di Alcaraz in uscita al servizio.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Alcaraz.

1-1 Ottimo avvio di Rune al servizio.

40-30 Altro lungolinea vincente di diritto di Rune.

30-30 Servizio e diritto di Rune.

15-30 DIRITTO DIAGONALE PAZZESCO DI ALCARAZ! Che potenza dell’iberico.

15-15 Gran risposta profonda di Alcaraz.

15-0 Ottima prima del danese.

1-0 Ottimo inizio di Alcaraz che comincia alla grande al servizio.

40-30 Servizio e diritto diagonale di Alcaraz che chiude a volo.

30-30 Rovescio lungo di Rune in risposta.

15-30 Devastante Alcaraz con il diritto a sventaglio e chiusura con lo smash.

0-30 In rete il diritto diagonale di Alcaraz in uscita dal servizio.

0-15 Servizio e diritto sul nastro dello spagnolo.

0-0 Si comincia a Milano! Batte Alcaraz.

INIZIO PRIMO SET

15.56 Comincia il breve riscaldamento tra i due classe 2003.

15.55 Il #109 al mondo è reduce da 94 partite stagionali e due anni fa vinse il Red Bull Next Gen Open contro Enrico Dalla Valle nel futuristico impianto meneghino.

15.53 Giocatori in campo!

15.52 Holger Vitus Nodskov Rune invece è il #7 del seeding e si è qualificato grazie ai forfait dei due giocatori citati prima e dell’americano Jenson Brooksby dopo essere giunto decimo nella corsa verso Milano con 639 punti.

15.50 L’iberico è reduce dagli ottavi di finale all’ultimo Masters1000 di Parigi-Bercy, dov’è stato eliminato dal francese Hugo Gaston per 6-4 7-5 con quest’ultimo impegnato nel gruppo B con Sebastian Korda, Lorenzo Musetti e Sebastian Baez.

15.48 L’azzurro ha ottenuto 3015 punti nella corsa verso Milano mentre il canadese ha concluso con 2420 la propria corsa. Lo spagnolo ha conquistato un posto per il torneo in seguito ai quarti di finale raggiunti a Flushing Meadows, giungendo alla fine terzo con 1454 punti.

15.46 Carlos Alcaraz è il #1 del seeding e il grande favorito della manifestazione dopo i forfait dei primi due classificati della Race to Milan, ovvero Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime.

15.44 Tanta attesa per scoprire il successore di Jannik Sinner dopo la vittoria su Alex de Minaur due anni fa: Stefanos Tsitsipas e Hyeon Chung hanno vinto le altre due edizioni.

15.42 Primo incontro di sempre tra i due giocatori, probabilmente di una lunga serie considerando il talento di entrambi: al PalaLido riprende la competizione giovanile più moderna del nobile sport dopo l’annullamento dello scorso anno a causa del Covid-19.

15.40 Ottimo esordio dell’americano testa di serie #4 Brandon Nakashima che batte 4-1 (3)3-4 4-1 4-0 in 90 minuti l’argentino Juan Manuel Cerundolo e si prende la vetta del gruppo A.

15.25 Juan Manuel Cerundolo crolla di nuovo sotto i colpi della testa di serie #4 Brandon Nakashima che ha vinto per 4 giochi a 1 il terzo parziale.

15.04 Juan Manuel Cerundolo riapre il match! L’argentino vince al tie-break per 7 punti a 3 il secondo parziale contro l’americano Brandon Nakashima.

14.31 Ancora in campo la sfida che ha aperto la quarta edizione del torneo di Milano: all’Allianz Cloud Court Brandon Nakashima ha vinto il primo set per 4 a 1 contro Juan Manuel Cerundolo.

14.29 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Carlos Alcaraz e Holger Vitus Nodskov Rune, sfida valida per la prima giornata del gruppo A dell’Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021.

NextGen Finals 2021: Carlos Alcaraz il grande favorito, Musetti vuole succedere a Sinner – Jannik Sinner rinuncia alle Next Gen ATP Finals 2021 di Milano. Holger Rune al suo posto – NextGen Finals, i gironi ai raggi X. Musetti evita Alcaraz ma deve stare attento a Gaston

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Carlos Alcaraz e Holger Vitus Nodskov Rune, sfida valida per la prima giornata del gruppo A dell’Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021. Primo incontro di sempre tra i due giocatori, probabilmente di una lunga serie considerando il talento di entrambi: al PalaLido riprende la competizione giovanile più moderna del nobile sport dopo l’annullamento dello scorso anno. Chi sarà il successore di Jannik Sinner, vincitore della terza edizione del 2019 contro Alex de Minaur?

Carlos Alcaraz è il #1 del seeding e il grande favorito della manifestazione dopo i forfait dei primi due classificati della Race to Milan, ovvero Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo ha conquistato un posto per il torneo in seguito ai quarti di finale raggiunti a Flushing Meadows, giungendo alla fine terzo con 1454 punti. L’iberico è reduce dagli ottavi di finale all’ultimo Masters1000 di Parigi-Bercy, dov’è stato eliminato dal francese Hugo Gaston per 6-4 7-5.

Holger Vitus Nodskov Rune invece è il #7 del seeding e si è qualificato grazie ai forfait dei due giocatori citati prima e dell’americano Jenson Brooksby. Il danese infatti era giunto decimo nella corsa verso Milano con 639 punti ma alla fine è volato in Italia come secondo classe 2003 insieme allo sfidante odierno. Il #109 al mondo è reduce da 94 partite stagionali e due anni fa vinse il Red Bull Next Gen Open contro Enrico Dalla Valle nel futuristico impianto meneghino.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Vitus Nodskov Rune, match valido per la prima giornata del gruppo A dell’Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come secondo match di giornata sull’Allianz Cloud Court e sicuro non comincerà prima delle ore 15.00. Alle 14.00 scenderanno in campo Brandon Nakashima contro Juan Manuel Cerundolo. La diretta tv sarà in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in chiaro e tramite satellite su SuperTennisTV mentre in diretta streaming in abbonamento su Sky Go, Now e SuperTennix e gratuitamente su supertennis.tv. Buon divertimento a tutti.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer