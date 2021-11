A Budapest è andata in scena oggi la prima giornata di gara dei Campionati Europei Under 23 2021 di judo, con l’assegnazione di quattro titoli individuali femminili e tre maschili. Bilancio abbastanza positivo per l’Italia, che chiude il day-1 con un bilancio di due medaglie e due settimi posti, anche se non mancano alcune piccole delusioni.

Il migliore degli azzurri è stato Biagio D’Angelo, che ha conquistato uno splendido argento nella categoria fino a 60 kg fermandosi solo in finale contro il russo Malik Karmov per ippon. In precedenza il 22enne portacolori delle Fiamme Oro aveva sconfitto nell’ordine il tedesco Maximilian Standke, l’armeno Yuri Israelyan, il turco Mihrac Akkus ed in semifinale l’israeliano Yehonatan Veksler per waza-ari.

Prima medaglia della carriera in un grande evento per Martina Castagnola, che si conferma in un ottimo periodo di forma dopo il trionfo di Malaga (in una tappa del circuito continentale senior) e porta a casa un bellissimo bronzo nei 52 kg cedendo il passo alla sola tedesca Mascha Ballhaus in semifinale per hansoku make dopo oltre 4 minuti di Golden Score. L’azzurra si è poi guadagnata un posto sul podio avendo la meglio sulla belga Fiona Vanbiesbroeck per ippon nello spareggio per il bronzo.

Cammino positivo in Ungheria ma niente medaglia per Alessandro Aramu, capace di raggiungere i quarti di finale nei 60 kg per poi essere sconfitto dal russo Malik Karmov e dall’austriaco Vache Adamyan. Settimo posto anche per Silvia Pellitteri nei 57 kg, con all’attivo una vittoria e due sconfitte.

Debutto vincente nei 73 kg maschili da parte di Alessandro Magnani, uscito di scena poi agli ottavi con il turco Bayram Kandemir. Eliminati al primo tutti gli altri judoka azzurri in gara oggi: Leonardo Valeriani nei 66 kg, Luca Rubeca nei 73 kg, Kenya Perna nei 52 kg, Nicolle D’Isanto e Nadia Simeoli nei 63 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Under 23 2021 di judo:

-48 kg F

1 Stojadinov (Srb)

2 Aliyeva (Aze)

3 Platten (Gbr) e Lapuerta Comas (Esp)

-52 kg F

1 Puljiz (Cro)

2 M.Ballhaus (Ger)

3 Petrovic (Srb) e Castagnola (Ita)

-57 kg F

1 S.Ballhaus (Ger)

2 Bannenberg (Ger)

3 Vellozzi (Fra) e Loxha (Kos)

-63 kg F

1 Szymanska (Pol)

2 Winzig (Ger)

3 Ozbas (Hun) e Antipina (Ukr)

-60 kg M

1 Karmov (Rus)

2 D’Angelo (Ita)

3 Akkus (Tur) e Adamyan (Aut)

-66 kg M

1 Bors Dumitrescu (Rou)

2 Izvoreanu (Mda)

3 Tutashvili (Geo) e Misirov (Rus)

-73 kg M

1 Agaian (Rus)

2 Mamiashvili (Geo)

3 Osmanov (Mda) e Akhmarov (Rus)

Foto: IJF