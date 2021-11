Italia-Lussemburgo oggi: orario, canale tv, streaming, programma Qualificazioni Europei basket donne 2023

Si scontreranno oggi alle 18:00 a Faenza Italia e Lussemburgo nel match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei di basket femminile del 2023.

Le ragazze di Lino Lardo arrivano a questo impegno dopo la vittoria al fotofinish di giovedì nella trasferta in Slovacchia (per 66-69) e ora tenteranno il bis in una partita che sembra leggermente più facile rispetto alla scorsa. Dall’altra parte del parquet ci sarà infatti il Lussemburgo (reduce dalla sconfitta contro la Svizzera per 58-54) che, a parte Lisa Jablonowski (giocatrice di Costa Masnaga), la classe 1986 Nadia Mossing e la guardia tiratrice Magaly Meynadier, non sembra avere le pedine giuste per impensierire più di tanto la nostra Nazionale.

Ricordiamo che all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni girone e le quattro migliori seconde dei 10 gruppi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti Israele e Slovenia fossero tra le squadre che hanno passato il turno, strapperanno il pass per la competizione continentale anche la quinta e la sesta migliore seconda. L’Italia è inserita nel girone H con il Lussemburgo, la Slovacchia e la Svizzera.

La palla a due tra Italia-Lussemburgo è prevista per oggi alle ore 18:00 al PalaCattani di Faenza. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e in diretta streaming su Sky Go, su Now tv e sulla pagina Facebook Italbasket. OA Sport vi offrirà, invece, la DIRETTA LIVE scritta.

ITALIA-LUSSEMBURGO, QUALIFICAZIONI EUROPEI 2023

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 18:00 Italia-Lussemburgo (a Faenza)

Diretta tv: Sky Sport (canale 254)

Diretta streaming: Sky Go, Now tv e pagina Facebook Italbasket (Italia-Lussemburgo)

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport

Foto: Ciamillo