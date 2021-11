Golf, Portugal Masters 2021: al termine del terzo giro comandano Thomas Pieters e Matthieu Pavon. Giornata difficile per Bertasio

Mancano 18 buche al termine del Portugal Masters 2021 e, purtroppo per i colori azzurri, ci sono due nuovi leader in testa alla classifica: il belga Thomas Pieters e il francese Matthieu Pavon entrambi a -16. I due stanno conducendo un torneo esattamente in parallelo per quanto riguarda i punteggi dei singoli giri: 68 nel round 1, seguito da un 64 e dal 65 odierno, per giunta miglior punteggio della giornata di oggi.

Il leader delle prime due giornate, l’italiano Nino Bertasio ha vissuto un giro molto difficile, soprattutto sui green, dove ha faticato moltissimo ad imbucare putt anche di non elevatissima difficoltà, nonostante un gioco lungo che ha continuato a sostenerlo. Il punteggio del round dice 74, ben 3 sopra PAR, per uno score totale di -9, ancora buono per una posizione in top10, ma che sicuramente tronca possibili ambizioni di vittoria.

Terzo posto per il danese Lucas Bjerregaard, protagonista di un solido giro in 69 che porta il suo punteggio totale a -12, a quattro colpi di distanza dai leader. Alle sue spalle troviamo lo svedese Kristoffer Broberg a -11, autore di un ottimo giro in 65 colpi. Quinto posto in condivisione tra l’inglese Sam Horsfield e il danese Nicolai Højgaard a -10.

Buona giornata per gli altri due italiani che hanno superato il taglio: Francesco Laporta chiude un buon giro in 69 che lo proietta all’undicesimo posto. Guadagnare ancora qualche posizione sarebbe fondamentale per guadagnarsi l’ingresso nei primi 50 nella Race to Dubai, che si qualificheranno per l’ultimo evento della stagione. Edoardo Molinari, grazie ad un ottimo 68, guadagna diverse posizioni, salendo al 28esimo a -4 totale.

Foto: LaPresse