Golf: Nino Bertasio resta in testa a metà Portugal Masters 2021! Risale Laporta, Edoardo Molinari supera il taglio

Dopo lo spettacolare -10 ottenuto nella giornata di ieri sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, Nino Bertasio si conferma come capoclassifica del Portugal Masters 2021. Il trentatreenne di stanza a Brescia mantiene il comando della graduatoria girando in -2. Partito dalla 10, fa birdie alla 13, bogey alla 15 e poi ancora due birdie alla 3 e alla 5 giocando particolarmente bene sul green, dove riesce quasi sempre a trovare delle ottime soluzioni per tenersi lontano dai problemi.

Queste le sue parole a fine giro rilasciate ai media ufficiali dell’European Tour: “Non è che potevo aspettarmi di giocare come ieri. I green non erano belli come nella prima giornata, non sono riuscito a imbucare allo stesso modo. Sono riuscito a stare lì, concentrato. Ovviamente ho ricevuto tanti messaggi e complimenti, me ma fanno piacere. Penso al weekend, guardo avanti“.

Alle spalle di Bertasio, che al momento è proiettato 39° nella Race to Dubai, ci sono a -10 lo spagnolo Adri Arnaus, il danese Lucas Bjerregaard e i due migliori di giornata, il francese Matthieu Pavon e il belga Thomas Pieters, entrambi protagonisti di un giro in -7. Diversi inglesi a seguire: sesto Callum Shinkwin a -9, settimo Sam Horsfield (con bogey all’ultima buca dopo un bel giro) a -8, ottavi Oliver Wilson, Richard Bland, lo scozzese Grant Forrest e il malese Gavin Green a -7.

Altre buone notizie per i colori italiani arrivano da Francesco Laporta, che chiude 12° con un grande recupero del quale il meglio si osserva nei quattro birdie trovati in sei buche, quelle finali, per andare a -6 nello stesso gruppo di Nicolai Højgaard. Passa il taglio con buona facilità anche Edoardo Molinari, 49° a -1 e bravo a risalire dal +1 di ieri. Niente da fare, invece, per Renato Paratore e Lorenzo Gagli. Il primo spreca ogni chance con due bogey e un doppio bogey tra la 7 e la 10 finendo in +1 di giornata e +2 totale, al 74° posto, il secondo compie un disastro ancora peggiore di ieri alla 14 con un triplo bogey e finisce a +4, 100°.

