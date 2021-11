Nelle ultime due edizioni ha lasciato praticamente le briciole agli avversari nelle prove contro il tempo nella Corsa Rosa. Filippo Ganna è il dominatore delle cronometro al Giro d’Italia e, oggi che sono state svelate le due tappe nella sfida alle lancette per il 2022, non poteva esimersi dal dare il suo giudizio.

Il campione del mondo della specialità è imbattuto a cronometro nel Giro dal 2020, con cinque vittorie consecutive su cinque prove a disposizione.

Per lui c’è ancora il dubbio sulla programmazione per il prossimo anno: probabile che si concentri, per la prima volta, sul Tour de France, con l’ambizione di guardare verso la Maglia Gialla.

Le sue parole: “Il Giro d’Italia 2021 è partito in Rosa per me a Torino e finito in Rosa per il team con Egan Bernal. Sarebbe bello ripetersi anche l’anno prossimo. Dopo la volata della prima tappa, probabilmente chi conquisterà la crono di Budapest porterà la Maglia Rosa per qualche giorno. Poi la crono finale con l’arrivo all’Arena di Verona sarà spettacolare oltre che naturalmente decisiva per incoronare il vincitore della Corsa Rosa 2022. Sarà un Giro molto interessante”.

Foto: Lapresse