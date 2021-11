Nuovo appuntamento con Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della ginnastica artistica. In questa puntata, ecco la seconda parte dell’intervista al direttore tecnico della Nazionale italiana di ginnastica artistica, Enrico Casella a cui la nostra Chiara Sani chiede un commento sul futuro della ginnastica italiana.

“Ora le 2005 sono diventate Senior – commenta il CT azzurro – e ce ne sono due in particolare che possono sembrare utili alla causa, anche di classe 2006. Solo che inserire nuovi arrivi nel gruppo attuale non è semplice, essendoci ‘vecchie glorie’ di un certo livello. Forse Angela Andreoli e Manila Esposito sono le due ginnaste sulle quali punterei per il futuro“.

Proprio la Andreoli, classe 2006, ha dimostrato talento e capacità: “Sicuramente alla trave è molto brava, ma anche a corpo libero ha dei numeri molto alti. Sta crescendo anche alle parallele, può essere certamente una ginnasta che può diventare utile alla squadra. Inoltre, potrebbe essere una specialista della trave: con lei stiamo preparando un esercizio con dei contenuti veramente alti. Quando si prova un lavoro di questo genere è necessario testarlo in una competizione ed è necessario anche provare degli esercizi più complessi senza avere la preoccupazione di sbagliare, perchè abbiamo tempo per recuperare. A breve avremo una gara a Marsiglia, manderemo delle ragazze per farsi un po’ le ossa”.

E poi? Di seguito, ecco la video intervista integrale.



Foto LiveMedia/Filippo Tomasi