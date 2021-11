F1, orari TV8 e Sky: programma GP Brasile 2021, diretta, differita

Mancano poche ore al Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. La massima formula torna in quel di San Paolo, tracciato storico per il ‘Circus’ che per anni ha chiuso la propria stagione in quel di Interlagos.

Lo spettacolo è assicurato in un circuito molto particolare che torna nel calendario dopo una stagione d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. La pista brasiliana ha una metratura di 4.300 metri ed è uno dei più corti dell’intero calendario.

Continua la battaglia tra il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Occhi puntati anche sulla Ferrari che nel 2021 ha l’obiettivo di dimenticare quanto accaduto nel 2019 quando, all’ingresso della curva 4, le due Rosse entrarono in contatto.

L'appuntamento, in seguito al fuso orario, è previsto questa sera

Foto: LaPresse