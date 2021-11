F1 oggi, GP Messico 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi domenica 7 novembre (ore 20.00) si disputa il GP del Messico 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Città del Messico. Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, su un tracciato estremamente complesso e di difficile lettura. Attenzione all’altitudine, che sarà determinante per la prestazione delle vetture.

Si preannuncia una serrata lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen in ottica titolo iridato, ma attenzione a Valtteri Bottas e Sergio Perez. La Red Bull sembra più performante, ma la Mercedes vuole dare battaglia. La Ferrari spera in una buona prestazione da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP del Messico 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su TV8 alle ore 22.55. Gli orari sono italiani.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 7 NOVEMBRE:

20.00 GP Messico 2021

GP MESSICO F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Gara in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 22.55.

Gara in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Gara in differita streaming, gratis per tutti, su tv8.it dalle ore 22.55.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 23.00, 01.00 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse