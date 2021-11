F1 oggi, GP Brasile 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi domenica 14 novembre (ore 18.00) si disputa il GP del Brasile 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Si preannuncia una gara decisamente spettacolare ed emozionante, su un tracciato estremamente complesso e di difficile lettura. Attenzione a incidenti e possibili variazioni delle condizioni meteo, tipiche di questa prova sudamericana.

Potrebbe trattarsi della gara risolutrice in ottica titolo iridato. Max Verstappen, leader del campionato con 21 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, scatterà dalla seconda posizione e può cercare il colpaccio, mentre il britannico partirà dalla decima piazza a causa di una penalità inflitta per sostituzione del motore endotermico. Valtteri Bottas ha conquistato la pole position grazie al successo di ieri nella Sprint Race. La Ferrari proverà a sognare con Carlos Sainz, che partirà dal terzo posto affiancato da Sergio Perez. Charles Leclerc dovrà cercare la rimonta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP del Brasile 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su TV8 alle ore 21.30. Gli orari sono italiani (in Brasile sono indietro quattro ore rispetto a noi).

CALENDARIO GP BRASILE F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 14 NOVEMBRE:

18.00 GP Brasile 2021

GP BRASILE F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Gara in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (213).

Gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 21.30.

Gara in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Gara in differita streaming, gratis, su tv8.it dalle ore 21.30

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 20.55, 23.00 e nel rullo notturno.

