Il Mondiale 2021 di F1 sta per tornare in scena. Il weekend del GP del Messico è ormai alle porte e la sfida iridata tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton è il tema principale.

Grazie alla vittoria di Austin, negli Stati Uniti, il neerlandese della Red Bull ha portato il proprio vantaggio in classifica generale nei confronti del pilota della Mercedes a 12 lunghezze. Un margine minimo e per questo la prova messicana sarà importante perché potrebbe essere un’occasione per Verstappen visto lo storico assai favorevole su questa pista.

“Ho dei bei ricordi delle gare in Messico per via delle mie due vittorie. Non vedo l’ora di correre lì di nuovo. A maggior ragione visto che è diverso tempo che non possiamo correre qui. So che avremo molti più fan ora con Checo (Perez, nota di redazione) in squadra. Quindi non vedo l’ora di vederli tutti in pista. Naturalmente, speriamo di poter avere un weekend competitivo“, le parole di Max.

Ripercorrendo quanto è accaduto, il pilota della scuderia di Milton Keynes ha precisato: “Le ultime gare erano state abbastanza difficili. Avevamo avuto varie penalità per il motore e alcuni momenti sfortunati, quindi è stato sicuramente bello essere di nuovo lassù, con Checo accanto a me. È stata una vittoria molto soddisfacente. Abbiamo mostrato un buon ritmo nella gara di Austin. Ora l’obiettivo è quello di costruire partendo da quel risultato. Naturalmente quella gara è stata anche molto importante per far segnare punti in ottica campionato” (fonte: Ansa).

