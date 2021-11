E’ calato il sipario? Sembrerebbe proprio di sì. Non ci sono ancora le comunicazioni ufficiali, ma appare molto probabile che le strade dell’Alfa Romeo Racing e di Antonio Giovinazzi si separino.

Un destino che sembrerebbe segnato quello del pilota di F1 pugliese, che dovrebbe cedere il posto al cinese Zhou Guanyu. Sicuramente quanto accaduto dopo il GP del Messico non ha aiutato: la strategia adottata dal team italo-svizzero non è stata compresa da Giovinazzi e ai microfoni di Sky Sport F1 si era lasciato andare parlando di tattica completamente sbagliata e di fare cattivi pensieri. L’allusione del racing driver era chiara: remare contro a chi ormai non fa parte della squadra dal 2022.

Considerazioni che sono state riprese da buona parte della stampa italiana e hanno mandato su tutte le furie i vertici dell’Alfa, in particolare del Team Principal Frédéric Vasseur che ha voluto fare alcune precisazioni: “Mi dispiace moltissimo per Giovinazzi e per quanto gli è accaduto nel corso dello scorso Gran Premio del Messico, tuttavia credo che alcuni commenti nei nostri confronti siano stati davvero troppo duri. Sono rimasto scandalizzato da quanto letto sui media italiani. All’interno del nostro team ci sono oltre cinquecento persone che lavorano per far sì che Antonio e Kimi possano esprimersi al meglio: non si può immaginare che la scuderia faccia di proposito qualcosa che vada contro i propri piloti. Questo mi ha colpito molto, e sinceramente mi ha fatto arrabbiare, perché noi abbiamo spinto molto con Giovinazzi nelle ultime stagioni, senza contare che siamo stati noi a concedergli l’opportunità di guidare in F1, per cui penso che accusare me e il resto della squadra di aver fatto qualcosa per danneggiarlo sia molto ingeneroso“, le parole incisive di Vasseur (fonte: Sky Sport F1).

Il Team Principal ha poi aggiunto: “Anche Antonio ha esagerato nella reazione, e questo mi ha stupito. Dobbiamo renderci conto che siamo sulla stessa barca, e che vinciamo e perdiamo insieme. Questo vale anche per gli errori. Posso dirvi che ne abbiamo parlato direttamente con Antonio, e sono felice di dirvi che ora è tutto risolto“.

Una situazione quindi risolta, ma per quieto vivere, dal momento che mancando quattro fine-settimana al termine del Mondiale 2021 è necessario mantenere la calma.

Foto: LaPresse