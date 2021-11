F1 e MotoGP oggi: orari 5 novembre, tv, streaming, programma TV8, Sky e Dazn

Oggi venerdì 5 novembre inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Città del Messico andranno in scena le prove libere del GP del Messico per quanto riguarda il Mondiale F1, a Portimao spazio alle prove libere del GP dell’Algarve per la MotoGP. I piloti avranno così a disposizione le due consuete sessioni per trovare il giusto feeling con la tracciato e per ricercare la messa a punto in vista di qualifiche e gare.

Non sono previste contemporaneità visto il fuso orario: MotoGP nella mattinata e nel pomeriggio italiano, F1 in serata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere di F1 e MotoGP in programma oggi venerdì 5 novembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI PROVE LIBERE

VENERDÌ 5 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

14.15-14.55 Moto3, prove libere 2

15.10-16.55 MotoGP, prove libere 2

16.10-16.50 Moto2, prove libere 2

18.30-19.30 F1, prove libere 1

22.00-23.00 F1, prove libere 2

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Prove libere 1 in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 2 in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1-2 in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1-2 in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport F1, per gli abbonati, nel rullo notturno (primo passaggio alle ore 01.00).

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

MOTOGP

Prove libere 1 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

