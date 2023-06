DIRETTA F1, GP Losail LIVE: Ferrari in sofferenza. “Problemi di usura gomme”. Hamilton favorito su Verstappen?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.40 Questo Mondiale si deciderà a dicembre: prossima gara il 5 dicembre in Arabia Saudita, poi chiusura ad Abu Dhabi il 12 del mese.

16.39 La Ferrari, pur disputando una gara anonima, ha approfittato degli imprevisti altrui per guadagnare ulteriormente terreno sulla McLaren, ipotecando di fatto il terzo posto nella classifica costruttori.

16.38 La classifica costruttori:

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull 541,5

3. Ferrari 297,5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0

16.35 La nuova classifica del Mondiale piloti. Leclerc mette nel mirino Norris per il 5° posto.

1. Max Verstappen (Red Bull) 351,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 343,5

3. Valtteri Bottas (Red Bull) 203

4. Sergio Perez (Red Bull) 190

5. Lando Norris (McLaren) 153

6. Charles Leclerc (Ferrari) 152

7. Carlos Sainz (Ferrari) 145,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 92

10. Fernando Alonso (Alpine) 77

11. Esteban Ocon (Alpine) 60

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (Aston Martin) 34

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

16.33 Eccezionale Fernando Alonso, che a 40 anni è tornato sul podio in F1 dopo oltre 7 anni! L’ultimo risaliva al GP d’Ungheria 2014. Lo spagnolo ha dato un saggio di come si gestiscono le gomme, effettuando una sosta in meno rispetto a Red Bull e Mercedes: così è rimasto davanti a Perez!

16.32 Hamilton vince la seconda gara consecutiva e si porta a -8 da Verstappen a 2 gare dal termine. Prepariamoci ad un finale di Mondiale come non si vede da una decina d’anni…

16.31 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+25.743 3

3 Fernando ALONSO Alpine+59.457 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+62.306 2

5 Esteban OCON Alpine+80.570 1

6 Lance STROLL Aston Martin+81.274 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+81.911 1

8 Charles LECLERC Ferrari+83.126 1

9 Lando NORRIS McLaren1 L 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

17 George RUSSELL Williams2 L 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

19 Nicholas LATIFI Williams– 1

16.29 Alonso ha conservato 2″8 nei confronti di Perez: la Virtual Safety Car gli ha salvato un podio comunque meritato.

16.29 1’23″196 per Verstappen, giro veloce all’ultimo tentativo utile e punto di bonus.

16.28 Lewis Hamilton vince il GP del Qatar davanti a Verstappen e ad un incommensurabile Alonso. 7° Sainz, 8° Leclerc. Successo n.102 in carriera per il britannico.

57° giro/57 Finisce ora il regime di Virtual Safety Car.

56° giro/71 ALTRO PIT-STOP PER VERSTAPPEN! Monta gomme soft, evidentemente vuole essere sicuro di portarsi a casa il punto di bonus, che peraltro già detiene.

55° giro/71 Virtual Safety Car perché Latifi ha parcheggiato la Williams a bordopista dopo la foratura.

55° giro/71 Giro veloce di Verstappen in 1’24″031, che tempone con le medie!

55° giro/71 Norris passa Vettel e si prende la nona piazza.

54° giro/71 Perez si è portato a 8″3 da Alonso. Lo spagnolo è in difficoltà con le gomme.

53° giro/71 Si è formato un trenino di quattro piloti in lizza per il 5° posto: Ocon, Stroll, Sainz e Leclerc.

53° giro/71 Hamilton mantiene 10″ su Verstappen.

52° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.972 2

3 Fernando ALONSO Alpine+56.825 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+66.486 2

5 Esteban OCON Alpine+76.911 1

6 Lance STROLL Aston Martin+78.062 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+79.070 1

8 Charles LECLERC Ferrari+79.941 1

9 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

10 Lando NORRIS McLaren1 L 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

18 George RUSSELL Williams2 L 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

52° giro/71 Foratura anche per Latifi con gomme usurate! Sainz sempre alle spalle di Stroll.

52° giro/71 E’ un finale thrilling. Alonso e le Ferrari stanno pregando di riuscire ad arrivare in fondo senza bucare le gomme…

51° giro/71 Foratura per Russell, che aveva effettuato 31 giri con le gomme hard.

51° giro/57 SI RITIRA BOTTAS, INCREDIBILE! E’ rientrato ai box e la macchina è stata parcheggiata!

51° giro/57 Pit-stop per Norris, Sainz e Leclerc guadagnano una posizione.

50° giro/57 Sainz in scia a Stroll.

50° giro/57 Bottas supera Gasly ed è 11°.

49° giro/57 Meglio la Ferrari in questa fase con le gomme dure. Sainz è andato a riprendere Stroll per il 7° posto.

48° giro/57 Perez supera Ocon, ma il francese (compagno di squadra di Alonso) ha reso la vita durissima al messicano.

47° giro/57 Grande duello per il punto di bonus. Ora se lo riprende Verstappen in 1’25″030.

46° giro/57 Perez passa Stroll ed è 6°. Ora ha davanti Ocon e Norris. Per ora il passo di Alonso è ottimo.

46° giro/57 1’25″295, Hamilton si riprende il punto di bonus.

45° giro/57 Perez è 7° e deve recuperare 17″ ad Alonso: è durissima, lo spagnolo può sognare…

45° giro/57 Hamilton amministra 9″ su Verstappen. C’è in ballo il punto di bonus, al momento in possesso di Perez.

44° giro/57 1’25″747, giro veloce e punto di bonus per Perez.

44° giro/57 Alonso è stato uno degli ultimi a fermarsi, dunque farà di tutto per arrivare in fondo con una sola sosta: si gioca un incredibile podio!

43° giro/57 Hamilton risponde subito a Verstappen. Pit-stop e gomme medie.

42° giro/57 Pit-stop anche per Perez, monta gomme medie! Chance di podio per Alonso!

42° giro/57 L’ABBIAMO CHIAMATO! Pit-stop per Verstappen, monta gomme medie! Attendiamoci la risposta di Hamilton ora.

42° giro/57 A nostro avviso Verstappen non può rischiare: una foratura in stile Bottas potrebbe costargli il Mondiale…E’ chiaro che Hamilton attenderà la mossa del rivale e deciderà di conseguenza.

41° giro/57 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+8.770 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+63.094 1

4 Fernando ALONSO Alpine+68.578 1

5 Lando NORRIS McLaren+75.968 1

6 Esteban OCON Alpine+81.887 1

7 Lance STROLL Aston Martin+83.028 1

8 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

9 Charles LECLERC Ferrari1 L 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

13 Valtteri BOTTAS Mercedes1 L 1

14 George RUSSELL Williams1 L 1

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

40° giro/57 Sainz in crisi. Precipita a 7″8 da Stroll e vede avvicinarsi Leclerc alle sue spalle, ora distante solo 3″.

39° giro/57 Leclerc è già stato doppiato da Hamilton, tra poco toccherà a Sainz…

39° giro/57 Sainz si trova a 5″5 da Stroll e non riesce a chiudere il gap nei confronti della Aston Martin. Questo la dice lunga sulla pochezza della Ferrari in questo fine settimana…

38° giro/57 Con le dure, come di consueto, la Mercedes ha qualcosa in più. Hamilton si porta a +8″4 su Verstappen.

37° giro/57 Ora il grande enigma della gara è quello della strategia: Verstappen e Hamilton si fermeranno ancora? O si prenderanno il rischio per arrivare sino in fondo?

36° giro/57 Hamilton si riprende il giro veloce e porta il suo vantaggio su Verstappen a 8″1.

36° giro/57 Al momento la Mercedes conserverebbe 4 punti di vantaggio sulla Red Bull nella classifica costruttori.

35° giro/57 A questo punto, dopo quanto accaduto a Bottas, anche Verstappen e Hamilton devono seriamente pensare di fermarsi ancora per non correre rischi con il degrado delle gomme…

34° giro/57 Pit-stop lunghissimo per Bottas (11″8), che ha cambiato anche l’ala anteriore. Rientra in pista in 14ma posizione: che erroraccio per la Mercedes, buttati via punti pesantissimi per la classifica costruttori.

34° giro/57 Scintille dal fondo della Mercedes di Bottas, che riesce comunque a rientrare ai box.

33° giro/57 COLPO DI SCENA! Foratura all’anteriore sinistra per Bottas! Finisce nella ghiaia, ora sta cercando a rientrare ai box! Ha portato queste gomme al limite, troppo.

33° giro/57 Una delle gare peggiori dell’anno per la Ferrari. Manca proprio il passo.

32° giro/57 Bottas può concretamente ambire al podio. Ha un vantaggio di 20″ su Perez, nel finale potrà contare poi su gomme molto più fresche del messicano.

32° giro/57 Oggi il punto di bonus è importantissimo. Al momento se lo sta portando a casa Verstappen, che conserverebbe 8 lunghezze di vantaggio su Hamilton nella classifica piloti.

31° giro/57 1’26″587 per Verstappen, giro veloce! Si porta a 6″6 da Hamilton: non si arrende!

30° giro/57 La classifica aggiornata: solo Bottas e Mazepin non si sono ancora fermati.

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+6.655 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+31.503 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+51.281 1

5 Fernando ALONSO Alpine+53.329 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+60.704 1

7 Lando NORRIS McLaren+66.534 1

8 Esteban OCON Alpine+67.775 1

9 Lance STROLL Aston Martin+69.787 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+73.057 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+76.138 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+81.618 1

13 Charles LECLERC Ferrari+81.946 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+84.028 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+85.749 1

16 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

17 George RUSSELL Williams1 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L – –

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

29° giro/57 PEREZ SUPERA ALONSO, MA CHE BATTAGLIA! Attacco all’esterno del messicano, che alla successiva curva ha avuto il vantaggio della traiettoria interna. Lo spagnolo ha resistito con i denti, ma non c’è stato nulla da fare.

29° giro/57 Sainz rientra in pista in decima posizione, Leclerc 13°.

28° giro/57 Doppio pit-stop per la Ferrari. Sainz e Leclerc montano gomme dure.

28° giro/57 Hamilton amministra 7″3 nei confronti di Verstappen.

28° giro/57 Ora Perez passa Leclerc, ma ha perso un secondo abbondante da Alonso.

27° giro/57 Leclerc si trovava davanti ad Alonso e Perez. Il monegasco ha bloccato le ruote in staccata: Alonso lo ha passato, Perez no.

27° giro/57 Perez ora è in scia ad Alonso: si giocano il podio, ma occhio anche a Bottas che al momento è terzo (ma deve ancora fermarsi).

26° giro/57 1’26″996 per Hamilton, si riprende il punto di bonus. La sensazione è che l’inglese stia amministrando.

26° giro/57 Sainz è quinto, Leclerc sesto: ma le Ferrari non si sono ancora fermate.

26° giro/57 Perez supera Ricciardo ed è 8°.

25° giro/57 Si gioca il tutto per tutto Verstappen. 1’27″079, giro veloce!

24° giro/57 Verstappen guadagna qualcosa e si porta a 7″5 da Hamilton.

24° giro/57 Dunque non è riuscito l’undercut a Perez nei confronti di uno scatenato Alonso.

24° giro/57 Alonso rientra ai box e monta gomme hard. Rientra in pista davanti a Ricciardo e Perez!

23° giro/57 Bottas attacca Norris all’interno e lo supera con una staccata al limite. Il finlandese è quarto.

23° giro/57 Alonso potrebbe anche optare per effettuare una sola sosta ai box. A 40 anni sta dando sfoggio di tutta la sua classe.

22° giro/57 Perez sta perdendo tanto tempo alle spalle di Vettel (11°), che non si è ancora fermato.

22° giro/57 Si è stabilizzato a 8″5 il vantaggio di Hamilton nei confronti di Verstappen.

21° giro/57 Bottas in scia a Norris per il quarto posto. Entrambi non si sono ancora fermati.

21° giro/57 1’27″495 per Hamilton, ancora giro veloce!

20° giro/57 Perez si ferma ai box e monta gomme hard. Prova l’undercut nei confronti di Alonso.

20° giro/57 Alonso sta facendo un capolavoro. Resta terzo con le soft e non consente a Perez di avvicinarsi!

19° giro/57 Dopo la sosta Hamilton rientra in pista con 9″5 su Verstappen.

19° giro/57 Pit-stop anche per Hamilton, che reagisce subito alla sosta di Verstappen. Anche per lui mescole dure.

18° giro/57 Verstappen monta gomme hard. In teoria potrebbe anche andare sino in fondo, ma non è semplice.

17° giro/57 Che scoppola per Verstappen. Scivola a 9″3 da Hamilton e rientra ai box per il cambio gomme.

17° giro/57 Bottas scatenato. Salta anche Ocon ed è 6°. Ripetiamo: è “facile” fare queste rimonte con Mercedes e Red Bull. Ogni pilota alla guida di quelle macchine ne sarebbe in grado.

16° giro/57 Perez svernicia sul rettilineo Norris e va a prendersi la quarta posizione. Ora davanti a sé c’è Alonso, distante 3 secondi.

16° giro/57 1’27″779 per Hamilton, migliora il proprio giro veloce.

15° giro/57 Hamilton continua a guadagnare con costanza, ora 7″3 su Verstappen. Da quando ha montato il nuovo motore in Brasile, la Mercedes sembra tornata superiore alla Red Bull.

15° giro/57 Per ora Norris resiste agli attacchi di Perez. Bottas invece passa Sainz ed è 7°.

14° giro/57 Hamilton implacabile: 6″7 su Verstappen. Al momento sta guadagnando 8 punti sull’avversario, contando anche quello di bonus.

13° giro/57 Bottas in scia a Sainz per l’ottava posizione.

13° giro/57 Perez ha passato anche Gasly ed è 5°. Il messicano monta gomme medie. Ora potrà andare all’attacco di Norris e Alonso.

12° giro/57 Hamilton sta dominando: sei secondi di vantaggio su Verstappen.

12° giro/57 Va detto che le Rosse stanno facendo davvero tantissima fatica su questa pista, come accaduto per tutto il fine settimana.

12° giro/57 Norris attacca Gasly all’esterno e si prende la quarta posizione. Non buone notizie per la Ferrari in chiave classifica costruttori.

11° giro/57 Bottas passa Stroll ed è 9°. Ora va all’attacco di Sainz.

11° giro/57 Il podio di Alonso è però messo in serissimo pericolo dalla rimonta inesorabile di Perez.

11° giro/57 Allunga ancora Hamilton. Ha 5″6 su Verstappen e ben 20″4 su Alonso!

10° giro/57 Gasly e Norris sono in lotta per la quarta posizione. Inizia la girandola dei pit-stop con Tsunoda.

10° giro/57 1’28″125 per Hamilton, giro veloce della gara.

9° giro/57 Sale a 5 secondi il vantaggio di Hamilton su Verstappen.

9° giro/57 Perez passa anche Ocon ed è sesto. Tsunoda viene passato sul rettilineo da Stroll e Bottas.

8° giro/57 Hamilton è più veloce di Verstappen in questa fase. Il vantaggio dell’inglese sale a 4″7.

8° giro/57 Questa volta Perez non sbaglia nulla: attacca Sainz all’esterno e lo sorpassa, prendendosi la settima piazza.

7° giro/57 Perez attacca Sainz, ma il messicano finisce largo in staccata e lo spagnolo si riprende la posizione.

7° giro/57 Hamilton guadagna 4 decimi. 4″4 su Verstappen.

6° giro/57 Perez è molto vicino a Sainz per la settima posizione.

6° giro/57 Leclerc attacca Raikkonen e lo supera in fondo al rettilineo con una staccata all’interno: è 12°.

5° giro/57 Considerando che Perez è 9° e Bottas 11°, Alonso può legittimamente sognare un podio che in F1 gli manca dal 2014!

5° giro/57 Va detto che le rimonte di Hamilton (in Brasile) e Verstappen sono agevolate da due macchine nettamente superiori rispetto alla concorrenza.

5° giro/57 INDEMONIATO VERSTAPPEN! Sorpassa anche Alonso in fondo al rettilineo ed è 2° a 4 secondi da Hamilton!

4° giro/57 Verstappen affianca sul rettilineo Gasly e lo supera agevolmente: è 3°!

3° giro/57 Bottas resta inchiodato in 11ma piazza alle spalle di Stroll.

3° giro/57 Considerando la penalizzazione, si è messa benissimo per Verstappen: l’olandese può comodamente mettere nel mirino la seconda posizione.

3° giro/57 Hamilton sta già scappando via, 2″5 su Alonso.

2° giro/57 La classifica dopo la partenza:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Fernando ALONSO Alpine+2.702 – –

3 Pierre GASLY AlphaTauri+3.513 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.140 – –

5 Lando NORRIS McLaren+5.200 – –

6 Esteban OCON Alpine+5.941 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+7.053 – –

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.257 – –

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.841 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+9.437 – –

11 Valtteri BOTTAS Mercedes+9.676 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+10.285 – –

13 Charles LECLERC Ferrari+10.745 – –

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+10.773 – –

15 George RUSSELL Williams+11.569 – –

16 Daniel RICCIARDO McLaren+11.843 – –

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+12.404 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+13.146 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+13.700 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+14.243 – –

1° giro/57 Sainz ha perso due posizioni, è 7°. 13° Leclerc.

1° giro/57 Verstappen ha rischiato di finire fuori dopo un contatto ravvicinato con Alonso! Partenza disastrosa di Bottas, che ha perso 5 posizioni ed è 11°!

1° giro/57 Hamilton tiene la testa, Verstappen è già quarto! Grandissimo Alonso, 2°!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Qatar di F1!

15.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…La prima curva potrebbe riservare sorprese…

15.01 Leclerc, essendo fuori dai 10, poteva scegliere che tipo di mescole utilizzare in partenza: ha scelto le medie.

15.00 E’ il momento del giro di formazione!

14.58 Saranno 57 i giri da percorrere.

14.57 La classifica del Mondiale costruttori:

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull 510,5

3. Ferrari 287,5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0

14.56 La classifica del Mondiale piloti:

1. Max Verstappen (Red Bull) 332,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 318,5

3. Valtteri Bottas (Red Bull) 203

4. Sergio Perez (Red Bull) 178

5. Lando Norris (McLaren) 151

6. Charles Leclerc (Ferrari) 148

7. Carlos Sainz (Ferrari) 139,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 92

10. Fernando Alonso (Alpine) 62

11. Esteban Ocon (Alpine) 50

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 42

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

14.53 La Ferrari si aspetta una gara solida da parte di Carlos Sainz, che avrà il vantaggio di partire con gomme medie. Fondamentale provare a saltare Norris al via.

14.50 L’italianissima AlphaTauri punta ad un risultati di prestigio: Pierre Gasly affiancherà addirittura Lewis Hamilton in prima fila…

14.49 Grande occasione per Fernando Alonso che partirà dalla terza posizione.

14.43 Risuonano le note dell’Inno del Qatar.

14.42 Anche Pirlo e Beckham ad assistere al GP:

14.41 La griglia di partenza dopo le penalità a Verstappen e Bottas:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Pierre Gasly (AlphaTauri)

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Valtteri Bottas (Mercedes) (penalizzato 3 posizioni)

7. Max Verstappen (Red Bull) (penalizzato 5 posizioni)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. George Russell (Williams)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

14.40 Verstappen, se riuscisse a scavalcare subito Bottas in partenza, potrebbe anche ambire al secondo posto alle spalle di Hamilton.

14.39 Chris Horner a Sky: “La penalizzazione a Verstappen è un enorme regalo per Hamilton“.

14.35 Dei primi 10 partiranno con gomme medie i soli Hamilton, Bottas, Sainz e Verstappen. Soft per tutti gli altri.

14.16 Di sicuro oggi Lewis Hamilton può guadagnare tanti punti nei confronti del rivale: il britannico si augura almeno 10.

14.15 Per Verstappen, pur partendo settimo, il terzo gradino del podio appare comunque ampiamente alla portata.

13.51 Hamilton sarà affiancato da Gasly in prima fila, poi Alonso e Norris in seconda, Sainz e Bottas in terza, Verstappen e Tsunoda in quarta, Ocon e Vettel in quinta. Leclerc resta 13°.

13.50 Ricapitoliamo dunque la situazione: 5 posizioni di penalità a Verstappen, 3 a Bottas, nessuna a Sainz.

13.44 Sainz ha spiegato ai commissari che, nonostante non gli sia apparsa la spia relativa alle bandiere gialle sul volante, si era accorto del problema accusato da Gasly, dunque aveva ridotto in maniera significativa la velocità. Ciò è stato confermato dagli steward dopo aver consultato i dati della telemetria.

13.42 DECISIONE 3: nessuna penalità per Carlos Sainz! La Ferrari dunque viene graziata!

13.39 Inoltre i giudici hanno aggiunto che Verstappen ha confessato di aver visto Gasly avanzare lentamente sulla parte destra del rettilineo con la macchina danneggiata. Ciò comportava una situazione di pericolo e avrebbe dovuto portarlo a considerare come probabile una situazione di bandiera gialla.

13.36 Nella motivazione della sentenza su Max Verstappen si legge che la sanzione è stata attenuata (sarebbe potuta essere anche di 10 posizioni!) perché la spia delle bandiere gialle non si è accesa sul volante. Tuttavia viene specificatamente indicato l’articolo 21.1 del Regolamento Sportivo della F1, secondo cui un pilota deve guidare l’auto da solo e senza aiuto. Ciò significa che l’olandese avrebbe comunque dovuto vedere gli steward che sventolavano le bandiere gialle.

13.31 Manca solo la decisione su Carlos Sainz, attesa a minuti.

13.30 A Max Verstappen è stato cancellato il tempo ottenuto in regime di doppia bandiera gialla: 1:21.282. Una vera e propria beffa per l’olandese: anche se non si fosse migliorato, avrebbe comunque chiuso secondo. Invece ora partirà settimo…

13.29 DECISIONE 2: penalizzato anche Max Verstappen di 5 posizioni! E’ un momento chiave in questo assurdo Mondiale di F1.

13.27 Nella motivazione della sentenza si legge che Bottas ha ammesso non solo di non aver visto la bandiera gialla, ma anche di non aver rallentato!

13.22 PRIMO RESPONSO DEI GIUDICI! Valtteri Bottas penalizzato 3 posizioni per il mancato rispetto di una singola bandiera gialla!

13.15 Ancora nessuna decisione da parte della FIA. Un’attesa creata ad arte… Sarebbe un peccato però se venissimo privati dello spettacolo di una partenza che vedrebbe Hamilton e Verstappen fianco a fianco.

13.08 Una decisione definitiva da parte dei giudici è attesa entro le 14.00, un’ora prima della gara!

13.00 Due ore alla gara e ancora nessuna novità. Cresce la suspense, sembra quasi una strategia studiata ad hoc dalla FIA per aumentare l’interesse…

12.50 E’ emerso però un dettaglio non di poco conto. E’ vero che sono state esposte le bandiere gialle dagli steward, ma il segnale luminoso che prefigura le stesse bandiere gialle non si è acceso sul volante dei piloti! Questo potrebbe bastare per scagionarli?

12.48 Dunque Verstappen, Bottas e Sainz rischiano una penalità sulla griglia di partenza.

12.47 Anche Bottas e Sainz sono stati convocati per dare spiegazioni sul mancato rallentamento all’esposizione di una singola bandiera gialla.

12.46 Ricapitoliamo quanto accaduto. Verstappen è stato ascoltato questa mattina dai commissari per non aver rallentato ieri nel corso delle qualifiche quando gli era stata esposta una doppia bandiera gialla a seguito della foratura di Gasly.

12.40 Ben ritrovati amici di OA Sport. A poco più di due ore dall’inizio della gara, ancora i commissari non si sono espressi sulle eventuali penalità a Verstappen, Sainz e Bottas.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Losail assisteremo a una gara spettacolare sotto le luci artificiali nel deserto.

Andrà in scena una nuova puntata della saga “Lewis Hamilton vs Max Verstappen“. Il britannico della Mercedes ha ottenuto la pole-position n.102 in carriera, confermando le grandi qualità velocistiche della W12. Da par suo l’orange non ha potuto far altro che prendere atto della superiorità del pacchetto anglo-tedesco, cercando di limitare i danni. Max però dovrà fare attenzione in relazione a quello che decideranno i commissari per quanto accaduto nel finire delle qualifiche. Il mancato rispetto del regime di doppia bandiera gialla potrebbe costare caro.

La Ferrari in questo contesto dovrà recuperare e potrebbe subire delle conseguenze per lo stesso motivo riguardante Verstappen. Anche Carlos Sainz, infatti, potrebbe essere penalizzato e questo comporterebbe una perdita di posizioni in griglia. Discorso diverso per Charles Leclerc, fortemente condizionato da una lesione al telaio. I tecnici ferraristi dovranno lavorare alacremente per evitare che Charles parta dalla pit-lane.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE del GP del Qatar, terzultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.00 italiane. Buon divertimento!

