Combinata Nordica: Terence Weber vince il segmento di salto a Ruka, i quattro italiani in top 40. Riiber squalificato

La seconda gara stagionale di Coppa del Mondo di Combinata Nordica si apre con un segmento di salto che riserva più di una sorpresa e lascia porte apertissime ad ogni risultato nei 10km di fondo che avranno luogo alle 15.30 odierne. Ancor prima che iniziassero i salti di gara si è ottenuto già il primo verdetto importante, Jarl Magnus Riiiber è stato squalificato dalla gara per tuta irregolare durante il salto di qualificazione. Insieme al dominatore della disciplina è stato squalificato anche un altro norvegese, ovvero Kasper Moen Flatla, per lo stesso motivo.

L’occasione è quindi molto ghiotta per tutti gli avversari di Riiber, già vincitore ieri nella prima gara stagionale. Ad approfittarne al meglio nel segmento di salto è stata la squadra tedesca, in particolare grazie a Terence Weber che vince la frazione ottenendo misura e punteggio più alto. I suoi 136.5 metri gli valgono la testa in una competizione che non ha visto grandi distacchi nonostante le grandi potenzialità del trampolino di Ruka. Alle sue spalle troviamo infatti l’austriaco Mario Seidl a soli 6” di distacco e l’estone Kristjan Ilves a 8”.

Completano la top5 altri due ottimi interpreti del salto come il giapponese Ryota Yamamoto e il norvegese Espen Bjoernstad che partiranno appaiati 13 secondi dopo Weber. In sesta e in settima posizione troviamo due dei grandi candidati alla vittoria della gara nei 10km di fondo che verranno affrontati nel pomeriggio, ovvero la coppia tedesca composta dal veterano Eric Frenzel e da Vinzenz Geiger. Il vincitore di cinque coppe del mondo partirà con 15” di distacco mentre il suo più giovane compagno di squadra dopo ulteriori 3 secondi. Più arretrati i due atleti che insieme a Riiber hanno costituito il podio della gara di ieri, l’austriaco Johannes Lamparter partirà 11esimo a 39”, mentre il norvegese Jens Lurås Oftebro potrà dare il via alla sua frazione di fondo addirittura 2’01” dopo il leader, partendo dalla 32esima posizione.

Tutto sommato positivo l’esordio in Coppa del Mondo per i colori azzurri, dopo che l’intera squadra era stata squalificata dalla gara di ieri per aver effettuato dei salti di allenamento quando non ne avevano l’autorizzazione. I quattro azzurri partiranno racchiusi tra la 31esima posizione di Iacopo Bortolas (+1’57”), apparso nettamente il più brillante sul trampolino, e la 40esima di Aaron Kostner (+3’08”). Tra i due partiranno anche Samuel Costa, 34esimo a 2’34” e Raffaele Buzzi, 39esimo a 2’58”. Appuntamento alle 15.30 per vedere chi saprà approfittare dell’assenza del grande Riiber e acciuffare la vittoria nei 10km di fondo.

Foto: LaPresse