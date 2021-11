È sicuramente uno dei corridori più attesi per la nuova stagione del World Tour di ciclismo. Il trionfo al Giro d’Italia under 23 e l’esordio tra i grandi con la maglia della UAE Emirates hanno già lanciato Juan Ayuso in una nuova dimensione: l’iberico, nonostante i soli 19 anni, può diventare uno dei nuovi dominatori a livello internazionale.

Il suo processo di crescita però sarà graduale. Ad annunciarlo è lui stesso in un’intervista a Marca, nella quale ha rivelato che nel 2022 non correrà nessun Grande Giro: “Con Joxean Matxin abbiamo deciso che potrebbe essere meglio aspettare un anno. Onestamente, io non ho fretta. Non mi mancheranno le opportunità e per questo preferisco fare un passo alla volta, con progressi regolari“.

Sul suo possibile calendario: “Più o meno comincio ad averlo chiaro, ma prima di tutto devo tornare ad allenarmi perché non ho toccato la bici per quattro settimane, quindi ho molto lavoro da fare. Non so se inizierò la stagione a Mallorca o a Valencia, ma a Valencia ci andrò sicuramente, così come in Andalusia. Sono tutte corse spagnole e questo mi dà grandi motivazioni. Solitamente mi risultano più difficili queste corse di inizio stagione, ma quest’anno spero di partire meglio per poter ottenere subito qualcosa“.

Foto: Valerio Origo