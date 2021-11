Un’altra annata da sogno si è conclusa per Filippo Ganna, sempre più la stella più lucente del ciclismo azzurro in tutte le salse (sia su strada che su pista). Il campione del mondo della cronometro si sta concedendo ovviamente un piccolo periodo di pausa, per poi iniziare a fissare gli obiettivi per il prossimo anno.

In un’intervista a Marca il fenomeno azzurro ha già parlato del tentativo di migliorare il Record dell’Ora: “Vedremo. Penso che lo farò nel 2022. Ma bisogna fare una buona preparazione ed è per questo che non è facile. Quest’anno non ho avuto tempo dopo i Mondiali, per esempio. L’anno prossimo sarebbe un buon momento farlo dopo un GT, dopo il Giro, il Tour o la Vuelta, da dove si esce in buone condizioni. Dopo una corsa del genere, facendo un lavoro specifico, si può fare bene”.

Il programma ovviamente non è ancora stato scelto: “Al momento non abbiamo deciso niente con la squadra. Lo faremo nel prossimo ritiro, ma per ora voglio fare la Sanremo e le classiche. Oltre a cercare alcune tappe in un Grande Giro”. Come previsto, c’è la possibilità del debutto al Tour de France, con occhi sulla Maglia Gialla: “Essendo italiano, amo il Giro. Dovrò vedere quali sono i piani della squadra, ma se fosse possibile mi piacerebbe tornare al Giro, anche se il Tour non lo escludo. Deciderò insieme alla squadra”.

Foto: Lapresse