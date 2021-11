Ciclismo: colpo di mercato per la Deceuninck Quick-Step, arriva Mauro Schmid

Non solo veterani e grandi campioni per le classiche. La Deceuninck Quick-Step da anni sta curando anche il suo vivaio investendo su corridori giovani pronti ad esplodere. Remco Evenepoel ne è l’esempio più importante, ma anche per il prossimo anno nel Wolfpack spazio ad un nuovo talento.

La compagine belga, che nel 2022 cambierà sponsor e diventerà Quick-Step – AlphaVinyl, si è assicurata le prestazioni dell’elvetico Mauro Schmid, classe 1999 e vincitore di una tappa al Giro d’Italia di quest’anno.

Le parole dello svizzero: “Arrivare in questa squadra è un sogno che si avvera. Ho un sacco di ricordi di quando da bambino guardavo le Classiche e vedevo questa squadra fare sempre risultato. È la mentalità di provare sempre a vincere che lega tutti così saldamente. Qui si ragiona o tutto o niente e in molti hanno la possibilità di provare a vincere. Voglio integrarmi bene nella squadra e fare un altro step per essere più costante nelle mie prestazioni”.

Il commento di Patrick Lefevre, amministratore delegato della squadra: “Mauro è ancora molto giovane, ma ha già messo il proprio nome su una tappa di un Grande Giro. Il fatto che sia successo nella tappa di Montalcino dimostra di cosa sia capace di fare. Ha ancora ampi margini di crescita, considerando che non molto tempo fa combinava più discipline. Adesso si concentrerà sulla strada per i prossimi due anni e noi siamo molto felici di guidarlo e aiutarlo a migliorare”.

Foto: Lapresse