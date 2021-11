L’Italia di Massimiliano Bellarte è pronta a tornare in scena. In vista degli Europei 2022, che si terranno a gennaio in Olanda, gli azzurri del calcio a 5 hanno infatti messo in calendario un doppio test amichevole contro la Francia.

Le partite si terranno martedì 16 novembre, alle ore 19.30, e mercoledì 17 novembre, alle ore 18.30, in quel dell’Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, con ingresso gratuito e una capienza dell’impianto portata al 60%.

Un’interessante banco di prova quindi per la selezione tricolore che ormai ha messo nel mirino l’appuntamento continentale: la Francia infatti è un avversario in crescita e l’ultima volta che si è scontrata con l’Italia, anche lì in una doppia amichevole, nel 2018, al Pala San Quirico di Asti, era riuscita a bloccare gli azzurri prima sul 2-2 e poi sul 3-3.

Non resta quindi che aspettare una settimana e vedere cosa ne sarà sul campo. Grande curiosità desterà soprattutto la lista dei convocati del ct Bellarte: ci sarà un gruppo ancora molto allargato o si propenderà per un insieme di giocatori più snello da cui poi prendere i dodici che andranno all’Europeo?

La risposta fra qualche giorno.

Foto: Comunicato divisione calcio a 5