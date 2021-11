Bob, Coppa del Mondo 2021: azzurri convocati ad Altenberg, nel mirino la tappa di Innsbruck-Ingls

La strada che porta alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è ormai tracciata e le varie discipline stanno iniziando la stagione della Coppa del Mondo, con il bob che prenderà il via il prossimo 20 novembre in quel di Innsbruck-Ingls, in Austria.

Per l’occasione, direttore sportivo Maurizio Oioli ha organizzato una settimana di allenamento in Germania, ad Altenberg, per programmare al meglio la Coppa del Mondo, ma anche la Coppa Europa, convocando tutti i protagonisti azzurri.

Al raduno saranno presenti Patrick Baumgartner, Enrico Ghilardini, Eric Fantazzini, Alex Pagnini, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Isalbet Suarez, Robert Gino Mircea, Mauro Colantoni, Jose Delmas Abou, Alex Verginer e Giada Andreutti, coadiuvati dai tecnici Manuel Machata e Simone Bertazzo.

Foto: LaPresse