Billie Jean King Cup 2021: Stati Uniti e Federazione russa raggiungono le semifinali

Decisa la prima semifinale dell’edizione 2021 delle Finals di Billie Jean King Cup, di fatto le prime sia dopo il cambio di nome da Fed Cup che dal cambio di format, dal momento che queste dovevano essere giocate nel 2020 e sono state rinviate di un anno e mezzo. Ma andiamo a vedere quanto accaduto nella giornata, che ha deciso l’accoppiamento Federaziona Tennistica Russa-Stati Uniti

FRANCIA-FEDERAZIONE TENNISTICA RUSSA 1-2

Con il Canada di fatto già eliminato dal girone A, tutto si gioca in questa sfida del mattino alla O2 Arena di Praga. Clara Burel riesce inizialmente a trovare una bella sorpresa per il team transalpino, sconfiggendo la ben più quotata Ekaterina Alexandrova in rimonta e riuscendo più volte a respingere i tentativi di recupero nel secondo e terzo parziale, chiudendo al sesto match point.

Alizé Cornet pare vicina a completare l’opera, ma Anastasia Pavlyuchenkova non le offre mai l’occasione di svoltare definitivamente la situazione. Il doppio è più simile a un dominio completo da parte della coppia russa, che è così la prima a entrare nel penultimo atto.

Burel (FRA)-Alexandrova (RTF) 3-6 6-4 6-3

Pavlyuchenkova (RTF)-Cornet (FRA) 5-7 6-4 6-2

Kudermetova/Samsonova (RTF)-Burel/Cornet (FRA) 6-2 6-1

STATI UNITI-SPAGNA 2-1

Il match di maggior qualità è senza dubbio il primo, con Sloane Stephens che gioca sì bene, ma deve comunque fare il suo per riuscire ad avere ragione di Nuria Parrizas Diaz, una delle sorprese del tennis spagnolo del 2021. Successivamente, a scendere in campo è l’ombra di Sara Sorribes Tormo, che finisce semplicemente travolta da Danielle Collins. Inutile a quel punto il doppio, anche perché la Spagna è già condannata e gli States hanno già messo dietro la Slovacchia in classifica.

Spazio dunque alla coppia formata da Caroline Dolehide e Coco Vandeweghe, sconfitte da Aliona Bolsova e dalla ventiduenne Rebeka Masarova, la cui decisione di rappresentare le iberiche in luogo della Svizzera, datata 2018, causò un tentativo da parte della federazione elvetica di rivalersi a livello legale.

Stephens (USA)-Parrizas Diaz (ESP) 6-4 6-4

Collins (USA)-Sorribes Tormo (ESP) 6-1 6-0

Bolsova/Masarova (ESP)-Dolehide/Vandeweghe (USA) 6-3 6-4

Foto: LaPresse