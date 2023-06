Basket, Napoli firma Reggie Lynch per sostituire Frank Elegar

Giornata di firme nel basket italiano. Nel pomeriggio è stato ufficializzato Tommaso Baldasso come nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, ma anche la GeVi Napoli Basket ha compiuto un interessante movimento di mercato utilizzando l’ultimo visto a disposizione per sostituire Frank Elegar, infortunatosi prima del match con Tortona.

Al suo posto, la dirigenza azzurra ha ufficializzato la firma di Reggie Lynch, centro 27enne proveniente dall’Iraklis Salonicco. Nato ad Edina, nello stato del Minnesota, è un lungo di 208 centimetri dotato di verticalità ed esplosività, già esperto del panorama europeo.

Sin dall’uscita dall’università del Minnesota nel 2018, Lynch ha optato per sbarcare nl vecchio continente, debuttando in Europa con il Kalev/Kramo (Estonia) dove ha vinto il campionato. Subito dopo, una prima esperienza in Italia, all’Urania Milano in A2 con una stagione da poco più di 11.3 punti e 6.5 rimbalzi di media. Poi il passaggio al Lokomotiv Kuban lo scorso anno e poi all’Iraklis Salonicco, dove ha disputato sei partite prima di arrivare in Campania.

Napoli, che aveva bisogno di un lungo affidabile dopo l’infortunio di Elegar, ha scelto un profilo da entrambi i lati del campo, soprattutto quello difensivo: sin dai tempi dell’università si è imposto come ottimo stoppatore, toccando le quattro di media nell’ultimo anno nella sua alma mater. L’anno precedente, nel 2016/17, venne incoronato come Defensive Player of the Year della Big 10 grazie alle 114 stoppate messe a segno. Dato confermato anche in Grecia, dove veleggiava ad una quota di 3.5 a partita.

