Basket, Pistoia batte Napoli e vince lo scontro salvezza in Seria A

Una vittoria pesante per l’Estra Pistoia che batte in trasferta la Gevi Napoli per 74-70, mettendo in secondo piano i problemi societari. Gara molto equilibrata con i toscani che sono stati sempre in scia alla formazione partenopea, grazie alle prestazioni di Eric Paschall (18 punti) e di Lorenzo Saccaggi (16 punti). Con questo successo, Pistoia aggancia in classifica proprio la squadra campana a quota 10 punti.

Napoli parte bene con 4 punti consecutivi di Leonardo Totè ma Pistoia risponde subito riavvicinandosi. La partite è molto tesa ed i campani cercano l’allungo mettendo a segno due triple consecutive con Totè ed Erick Green. Gli ospiti resistono e fissano il pareggio a quota 14. Eric Paschall entra in partita e mette subito a referto 4 punti per i toscani. La prima frazione si conclude 21-18 con la tripla finale di Jacob Pullen che spezza la parità.

Nel secondo quarto per la prima volta la Gevi si porta sul +7 e l’Estra Pistoia sembra essere in difficoltà. La tripla di Green sigla il massimo vantaggio napoletano ma Lorenzo Saccaggi cerca, con 3 punti, di riavvicinarsi alla squadra di casa. Il canestro di Giovanni De Nicolao porta a +11 i campani, ma è ancora l’ex NBA Paschall a tenere a galla i toscani con 5 punti consecutivi. Pullen, nuovamente sulla sirena, chiude il primo tempo 43-36 per Napoli.

Pistoia parte forte nel terzo quarto e con la tripla di Michael Forrest pareggia la partita. Inizia così una serie di botta e risposta tra le due squadre che viene rotto dalla tripla di Green, subito pareggiata da Gianluca Della Rosa. Il match torna ad essere equilibratissimo con i campani che vengono sempre rimontati dai toscani. L’ultimo canestro della frazione è sempre di Pullen che, in attesa degli ultimi 10 minuti, sigla il 56-54.

Napoli cerca di dare la spallata decisiva al match ma gli ospiti reagiscono nuovamente e fissano la parità a quota 6o. Dopo un breve vantaggio di Pistoia, Pullen torna protagonista regalando il vantaggio ai partenopei. I toscani rispondono con la tripla di Forrest ed il momentaneo sorpasso. Pullen fallisce il canestro del controsorpasso e regala anche il successivo possesso a Pistoia, schiacciando con i piedi la linea laterale. Forrest mette a segno solo uno dei due liberi a disposizione ma incredibilmente la Gevi spreca la rimessa in attacco. Gli ultimi liberi di Forrest regalano il successo all’Estra Pistoia con il parziale di 70-74.