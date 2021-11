ATP Stoccolma 2021, Tommy Paul e Denis Shapovalov in Finale, eliminato Auger-Aliassime

Saranno l’americano Tommy Paul e il canadese Denis Shapovalov i finalisti dell’ATP250 di Stoccolma (Svezia). Nei due derby (statunitense e canadese) andati i scena i due giocatori citati hanno messo in mostra qualità non comuni.

Paul, dopo aver eliminato nel proprio percorso l’altro americano Taylor Fritz e Andy Murray, ha sconfitto in rimonta il connazionale Frances Tiafoe (n.41 del mondo). Il n.52 ATP si è imposto per 5-7 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Una prestazione di grande rilievo del nativo del New Jersey, che con grandi motivazioni andrà a giocarsi l’atto conclusivo.

Dall’altra parte troverà uno Shapovalov, bravo a regolare Felix Auger-Aliassime (n.11 del ranking) per 6-4 7-5. Il mancino canadese (n.18 del mondo) è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle e a conquistare un successo importante per il morale. Il tennis del nordamericano non è mai stato in discussione, ma quando trova ordine è tutta un’altra storia.

Foto: LaPresse