Matteo Berrettini, come stai? Se lo stanno chiedendo tutti gli appassionati di tennis che ieri si trovavano a seguire la partita d’esordio del romano contro il tedesco Alexander Zverev, match valido per il Round Robin delle ATP Finals di Torino.

Un epilogo amarissimo per Matteo: ritiro all’inizio del secondo set per via di un problema muscolare all’altezza degli addominali. Queste sono state le prime impressioni che hanno fatto pensare a una replica del medesimo infortunio occorso a Berrettini negli Australian Open 2021. In quel caso fu uno strappo.

Quest’oggi il nostro portacolori si è sottoposto ai controlli e lo spostamento della sfida contro il polacco Hubert Hurkacz domani alle ore 21.00 (inizialmente era prevista alle ore 14.00) fa pensare che il n.7 del mondo voglia comunque tentare di giocare nonostante le criticità. Qualora Matteo non riuscisse a esserci, spetterebbe a Jannik Sinner (prima riserva) scendere in campo contro Hurkacz.

In queste ore frenetiche sono anche arrivate le parole dell’azzurro sui social. Attraverso una storia su Instagram, il tennista ha comunicato che: “Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera. Grazie mille del supporto, in questi momenti è di grande aiuto. Vi volevo aggiornare che il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale. Vi farò sapere appena prenderò una decisione. Grazie ancora“. Non resta che attendere.

IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI MATTEO BERRETTINI

Foto: LaPresse