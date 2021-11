ATP Finals, Matteo Berrettini si è allenato: test superato, servizio al 100%

Matteo Berrettini non molla di un millimetro e ci prova. Il tennista romano, infatti, vuole essere in campo questa sera alle ore 21.00 contro Hubert Hurkacz nel suo secondo match delle ATP Finals 2021 in corso di svolgimento di Torino. La decisione di posticipare la sfida alla serata era un chiaro segnale che ci fosse uno spiraglio per scendere in campo, e il classe 1996 vuole crederci.

Il numero uno italiano, proprio per questo motivo, ha svolto intorno ad ora di pranzo un allenamento specifico per capire se il suo fisico potesse essere in grado di assecondarlo. In teoria doveva svolgere la sessione solamente alle ore 17.00, ma il finalista di Wimbledon ha deciso di anticipare i tempi e ha lavorato per mezzo di un test accurato per saggiare le risposte dei suoi addominali dopo il ko nel match d’esordio contro Alexander Zverev.

Come riporta Sky Sport, Matteo Berrettini è salito per gradi, lavorando su diversi aspetti del gioco ma, sostanzialmente, senza forzare. L’ultima fase del suo allenamento, tuttavia, è risultata quella decisiva, ovvero il servizio. Il nostro portacolori ha aumentato la gradazione dell’intensità. Prima servendo al 30% delle sue possibilità, quindi al 50%, fino a toccare la potenza massima. Soprattutto dal lato destro del campo.

A quanto pare il suo corpo ha risposto positivamente, tanto che il romano ha deciso di sospendere il turno di lavoro, capendo che la condizione fisica c’è, per quanto possibile. Ora starà a lui, nelle prossime ore, valutare se correre il rischio e scendere in campo questa sera contro Hubert Hurkacz, mettendo quindi a repentaglio non solo le ATP Finals ma, anche, Coppa Davis e diverse settimane di lavoro prima del 2022.

Foto: Lapresse