ATP Finals, Jannik Sinner potrebbe sostituire Matteo Berrettini fino a 5 minuti prima del match! Il regolamento

Il dubbio del giorno riguarda sicuramente chi tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner scenderà in campo questa sera contro Hubert Hurkacz, nel match delle ATP Finals a Torino. Il romano non ha ancora confermato la sua presenza o assenza, prendendosi ancora del tempo dopo gli esami effettuati nella giornata di ieri, mentre l’altoatesino attende e intanto continua ad allenarsi nel capoluogo piemontese, proprio come fatto ieri con Novak Djokovic.

Lo stesso Berrettini ha fatto sapere nella giornata di ieri tramite un messaggio su Instagram che sta valutando la situazione con il suo staff. La voglia ed il desiderio di Matteo di tornare sul campo a Torino sono enormi, ma bisogna evitare rischi e complicazioni, anche perchè il numero sette del mondo ha già avuto questo infortunio ad inizio stagione.

La decisione di Matteo, però, potrebbe anche avvenire cinque minuti prima delle 21, orario di inizio del match di questa sera. Il regolamento lo prevede, ma è chiaro che Berrettini arriverà ad una scelta molto prima, anche per permettere a Sinner di prepararsi al meglio per la partita e non trovarsi catapultato in campo all’improvviso.

Berrettini dovrebbe svolgere qualche altro controllo in mattinata e poi prenderà una decisione definitiva insieme al suo staff, considerando che tra una settimana ci sono le finali di Coppa Davis e scendere in campo oggi potrebbe danneggiare ulteriormente gli addominali, pregiudicando anche i mesi successivi e la presenza agli Australian Open.

Foto: LaPresse