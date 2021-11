ATP Finals 2021, Stefanos Tsitsipas ha ripreso ad allenarsi. Si assottigliano le chance di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha mancato la qualificazione alle ATP Finals 2021 e dovrà accontentarsi del ruolo di prima riserva in quel di Torino. Il nativo di San Candido ha provato fino all’ultimo a chiudere tra i primi otto della Race, ma in quel di Parigi-Bercy ha subito il sorpasso definitivo da parte del polacco Hubert Hurkacz.

Negli ultimi giorni l’altoatesino aveva comunque sperato di poter giocare a Torino a causa dei problemi al gomito che affliggono Stefanos Tsitsipas e che hanno portato il greco a ritirarsi proprio a Parigi. Un infortunio che ha spaventato il numero quattro del mondo, che proprio dopo il torneo francese aveva posto alcuni dubbi sulla sua partecipazione alle ATP Finals.

Tstisipas, però, pare aver pienamente recuperato e si è allenato in questi giorni proprio nel capoluogo piemontese. Sembra dunque molto difficile che il greco possa decidere di ritirarsi dal torneo e dunque aprire le porte a Jannik Sinner.

Una possibile ipotesi è quella che Tsitsipas proverà in tutti i modi a giocare almeno la prima partita e capire lo stato del suo gomito. In base poi alle sensazioni avute e magari anche al risultato, il greco potrebbe optare per il ritiro e a quel punto Jannik scenderebbe in campo per due partite, con anche addirittura la possibilità di qualificarsi per le semifinali.

Foto: LaPresse